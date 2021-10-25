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Суарес вытаскивает Атлетико с 0:2. Видео голов и обзор матча Атлетико - Реал Сосьедад 2:2
Команда Симеоне снова показывает характер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" не смог сократить отставание от лидера таблицы, "Реала Сосьедада", но смог сан-себастьянцам не проиграть, хотя был к этому очень близок. К 48-й минуте гости выигрывали 2:0 и возможно уже готовились праздновать победу. Но в заключительные полчаса игру в свои руки взял Луис Суарес, оформивший дубль.
Эта ничья позволила "Реалу Сосьедаду" остаться первым, но преимущество над мадридским "Реалом" всего в один балл. "Атлетико" немного позади: всего лишь три очка до лидера.
10-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Реал Сосьедад" 2:2
Голы: Суарес, 61, 77 (с пенальти) - Серлот, 7, Исак, 48
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