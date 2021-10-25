Суарес вытаскивает Атлетико с 0:2. Видео голов и обзор матча Атлетико - Реал Сосьедад 2:2

Мадридский "Атлетико" не смог сократить отставание от лидера таблицы, "Реала Сосьедада", но смог сан-себастьянцам не проиграть, хотя был к этому очень близок. К 48-й минуте гости выигрывали 2:0 и возможно уже готовились праздновать победу. Но в заключительные полчаса игру в свои руки взял Луис Суарес, оформивший дубль.

Эта ничья позволила "Реалу Сосьедаду" остаться первым, но преимущество над мадридским "Реалом" всего в один балл. "Атлетико" немного позади: всего лишь три очка до лидера.

10-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" 2:2

Голы: Суарес, 61, 77 (с пенальти) - Серлот, 7, Исак, 48