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Без шанса для Лунина. Основной кипер Реала избежал травмы

Испания
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Тибо Куртуа прошел специальное обследование

Без шанса для Лунина. Основной кипер Реала избежал травмы

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа избежал травмы, полученную в матче 10-го тура Ла Лиги с "Барселоной" (2:1).

29-летний бельгиец почувствовал дискомфорт в правой ноге при выбивании мяча в одном из эпизодов.

"Обследование правого колена Куртуа, которое прошло в понедельник утром, исключило любые травмы", - пишет испанский журналист Мигель Анхель Диас.

Таким образом, вратарь готов сыграть в среду, 27 октября против "Осасуны" в чемпионате Испании.

Отметим, что в случае получения травмы первым, кто может заменить Куртуа будет украинский голкипер Андрей Лунин, который в текущем сезоне еще не играл.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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