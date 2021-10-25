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Без шанса для Лунина. Основной кипер Реала избежал травмы
Тибо Куртуа прошел специальное обследование
Фото: twitter.com/realmadrid
Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа избежал травмы, полученную в матче 10-го тура Ла Лиги с "Барселоной" (2:1).
29-летний бельгиец почувствовал дискомфорт в правой ноге при выбивании мяча в одном из эпизодов.
"Обследование правого колена Куртуа, которое прошло в понедельник утром, исключило любые травмы", - пишет испанский журналист Мигель Анхель Диас.
Таким образом, вратарь готов сыграть в среду, 27 октября против "Осасуны" в чемпионате Испании.
Отметим, что в случае получения травмы первым, кто может заменить Куртуа будет украинский голкипер Андрей Лунин, который в текущем сезоне еще не играл.
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