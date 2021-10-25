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Симеоне: Мы можем забивать, но нам не хватает баланса

Испания
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Наставник испанского клуба обеспокоен действиями команды в защите

Симеоне: Мы можем забивать, но нам не хватает баланса

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги матча 10-го тура Примеры с "Реалом Сосьедад". Встреча завершилась со счётом 2:2. Мадридцам пришлось отыгрываться с 0:2.

"Два пропущенных мяча? Да, это беспокоит. Мы переживаем из-за этого, нам нужно как можно быстро прибавлять. Команда забивает с одним, двумя или тремя нападающими. Мы можем забивать, но нам не хватает баланса", — цитирует Симеоне Football Espana.

"Атлетико" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. "Реал Сосьедад" возглавляет турнирную таблицу, баски набрали 21 очко.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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