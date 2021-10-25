Френки де Йонг получил травму в матче с Реалом

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Пресс-служба каталонцев подтвердила, что футболист получил повреждение в матче 10-го тура Примеры с "Реалом" (1:2).

Голландский полузащитник был заменён по ходу встречи. Сообщается, что у него выявили деформацию подколенного сухожилия. При этом пока неизвестно, сколько времени у де Йонга уйдёт на восстановление. Наверняка он пропустит матч 11-го тура Примеры с "Райо Вальекано", который состоится в среду, 27 октября.

"Реал" занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. Мадридский клуб в 9 турах набрал 20 очков. Лидирует "Реал Сосьедад", набравший 21 очко.