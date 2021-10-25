  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Френки де Йонг получил травму в матче с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Френки де Йонг получил травму в матче с Реалом

Испания
(1 голосов)

Сроки восстановления пока неизвестны

Френки де Йонг получил травму в матче с Реалом

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Пресс-служба каталонцев подтвердила, что футболист получил повреждение в матче 10-го тура Примеры с "Реалом" (1:2).

Голландский полузащитник был заменён по ходу встречи. Сообщается, что у него выявили деформацию подколенного сухожилия. При этом пока неизвестно, сколько времени у де Йонга уйдёт на восстановление. Наверняка он пропустит матч 11-го тура Примеры с "Райо Вальекано", который состоится в среду, 27 октября.

"Реал" занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. Мадридский клуб в 9 турах набрал 20 очков. Лидирует "Реал Сосьедад", набравший 21 очко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...