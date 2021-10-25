Бывший игрок Барселоны: Это команда без ног и головы. Если бы Реал хотел, он бы забил 4

Бывший игрок "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес высказался о каталонском клубе после поражения от "Реала" в 10-м туре Ла Лиги (1:2). "У команды полный беспорядок в обороне", – приводит его слова AS.

"Эта команда не похожа на ту, которая была несколько лет назад и не играет в том же стиле.

Они не агрессивны и не играют как команда. Слишком многие игроки не дотягивают до нужного уровня. Это команда без ног и головы.

У "Барселоны" есть небольшая сильная сторона в атаке и полный беспорядок в обороне. Так она не будет никуда двигаться.

Если бы "Мадрид" этого хотел, он бы забил четыре. "Барселона" не может быть без маленького парня, который находится в команде полтора года (Ансу Фати)", – сказал Мирамонтес.

Напомним, что Луис Суарес входит в пятерку лучших испанских игроков 20 века по версии Международная федерация футбольной истории и статистики. Он выступал за Барселону с 1954 по 1961 годы.