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Бывший игрок Барселоны: Это команда без ног и головы. Если бы Реал хотел, он бы забил 4
Отчаяние
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший игрок "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес высказался о каталонском клубе после поражения от "Реала" в 10-м туре Ла Лиги (1:2). "У команды полный беспорядок в обороне", – приводит его слова AS.
"Эта команда не похожа на ту, которая была несколько лет назад и не играет в том же стиле.
Они не агрессивны и не играют как команда. Слишком многие игроки не дотягивают до нужного уровня. Это команда без ног и головы.
У "Барселоны" есть небольшая сильная сторона в атаке и полный беспорядок в обороне. Так она не будет никуда двигаться.
Если бы "Мадрид" этого хотел, он бы забил четыре. "Барселона" не может быть без маленького парня, который находится в команде полтора года (Ансу Фати)", – сказал Мирамонтес.
Напомним, что Луис Суарес входит в пятерку лучших испанских игроков 20 века по версии Международная федерация футбольной истории и статистики. Он выступал за Барселону с 1954 по 1961 годы.
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