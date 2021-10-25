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Педри усугубил травму – он пропустит ещё три недели

Испания
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С медицинским штабом тоже проблемы

Педри усугубил травму – он пропустит ещё три недели

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри усугубил травму, полученную в матче Лиги чемпионов против "Баварии" (0:3), сообщает AS. Он пропустит ещё три недели из-за ошибки медицинского штаба.

В "Барселоне" надеются, что 18-летний игрок вернется на поле после паузы на матчи сборных.

Во время утренней тренировки в воскресенье испанец почувствовал боль в квадрицепсе и покинул занятие досрочно. Сегодня Педри прошел дополнительные тесты, в ходе которых было установлено, что травма усугубилась.

Скорее всего, Педри не сыграет с "Райо Вальекано", "Алавесом", киевским "Динамо" и "Сельтой". Клуб нацелен на то, чтобы испанец вернулся на поле к матчу против "Эспаньола", который состоится 20 ноября.

Отмечается, что к сложившейся ситуации привели действия медицинского штаба "Барселоны". Восстановление Педри форсировали, чтобы он смог сыграть в Лиге чемпионов против "Бенфики" (0:3) 29 сентября. Но уже по ходу матча Педри был заменен из-за повреждения. Он провел на поле 68 минут.

Напомним, что 18-летний испанец стал самым "играющим" футболистом прошлого сезона, проведя 75 встреч. Недавно он продлил контракт с барселоной, подписав новое соглашение на 5 лет.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Барселона Педри
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Источник:
as.com

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