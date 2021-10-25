Примера. Хетафе - Сельта 0:3. Мадридцы летят в пропасть

"Хетафе" в этом месяце сменил тренера - на место Мичела пришел Кике Санчес Флорес. На результатах команды, однако, это не сказалось - она по-прежнему безнадежна.

У "Сельты" хватало шансов, чтобы закрывать игру еще до перерыва, но Браиса Мендеса и Нолито (дважды) подвела реализация. Ответов от "Хетафе" почти не было, если не считать удара Арамбарри по центру.

"Кельты" проводят сезон составом из 14-15 человек, что критично мало для Примеры. Тем не менее, сегодня после перерыва они еще и перебегали синих, которые, такое ощущение, бросили играть после первых трудностей.

А они не заставили себя ждать. Уже на 55-й минуте Мина открыл счет, забив головой после наигранного розыгрыша углового.

Прошло три минуты - и уже Яго Аспас замкнул точнейший кросс от Браиса Мендеса. В обоих случаях форвардов "Сельты" не удержал капитан "Хетафе" Джене Даконам, которого это настолько выбило из колеи, что вскоре он попер на соперника прямой ногой и был удален.

Де-факто это был конец. В оставшееся время Санти Мина забил третий гол - сразу видно, парень продает себя в клубы побольше, набивает статистику. Остальные игроки "Сельты" больше берегли силы - впереди мидвик, где их ждет лидер Примеры "Реал Сосьедад".

Благодаря победе в Мадриде "Сельта" поднялась на 14-е место с 10 очками. У "Хетафе" лишь 2 балла - и это последняя, 20-я строчка.

10-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Сельта" - 0:3

Голы: Мина, 55, 73, Аспас, 58

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Куэнка, Оливера - Арамбарри, Флорентину Луиш, Тимор (Поведа, 60), Аленья (Митрович, 67) - Максимович - Сандро Рамирес (Унал, 46)

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду (Араухо, 67), Мурильо, Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес (Йокушлу, 80), Нолито (Тиаго Гальярдо, 71) - Аспас (Серви, 72), Мина (Альварес, 80)

Предупреждения: Дамьен Суарес, 81, Кабако, 82 - Айду, 42, Мурильо, 83

Удаления: Даконам, 63, Чема, 81