Бывший скаут Барселоны: Винисиус – фанат Барсы. Он плакал после 6:1 с ПСЖ

Бывший советник "Барселоны" по вопросам Южной Америки Андре Кюри высказался о любимом клубе нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора, а также несостоявшемся трансфере. "Он(Винисиус) куле, куле", – приводит слова скаута Marca.

"Винисиус – фанат "Барсы". Он куле, куле. Я могу сказать, что он плакал от счастья, когда «Барса» сделала камбэк и выиграла у "ПСЖ" со счетом 6:1.

"Барса" уже подписала Винисиуса. Два его агента были моими близкими друзьями. Но в последнюю секунду мои друзья предали и меня, и клуб. С 2017 года мы ни разу не разговаривали", – сказал Кюри.

Напомним, что Винисиус присоединился к "Реалу" летом 2018 года из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В этом сезоне бразилец провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.