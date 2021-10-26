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"Сложная работа, но ты должен продолжать". Стало известно, что Анчелотти сказал Куману после Класико

Испания
(1 голосов)

Улыбка была ответом

"Сложная работа, но ты должен продолжать". Стало известно, что Анчелотти сказал Куману после Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подбодрил наставника "Барселоны" Рональда Кумана после поражения каталонской команды в рамках очной встречи. Цитирует итальянца испанские СМИ.

"Это сложная работа, но ты должен продолжать".

Реплика Анчелотти попала в трансляцию – в ответ на эти слова поддержки Куман просто улыбнулся. Напомним, "Барселона" занимает 9-е место в таблице Примеры после 9 туров. "Реал" – на второй строчке, "меренги" на один балл отстают от "Сосьедада", но имеют матч в запасе.

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В статье: Карло Анчелотти Рональд Куман Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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zafo37
26.10.2021 в 10:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2021 в 10:05
Конечно должен, зачем Реалу конкурент?!)))
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