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"Сложная работа, но ты должен продолжать". Стало известно, что Анчелотти сказал Куману после Класико
Улыбка была ответом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подбодрил наставника "Барселоны" Рональда Кумана после поражения каталонской команды в рамках очной встречи. Цитирует итальянца испанские СМИ.
"Это сложная работа, но ты должен продолжать".
Реплика Анчелотти попала в трансляцию – в ответ на эти слова поддержки Куман просто улыбнулся. Напомним, "Барселона" занимает 9-е место в таблице Примеры после 9 туров. "Реал" – на второй строчке, "меренги" на один балл отстают от "Сосьедада", но имеют матч в запасе.
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