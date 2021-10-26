Модрич – о 400 играх за Реал: Все было отлично с самого старта. Я исполнил свою мечту – играть в Мадриде

Хорватский полузащитник Лука Модрич провел 400-й матч за "Реал" – цифра припала на поединок против "Барселоны" (2:1) в 10-м туре Ла Лиги. Цитирует Модрича сайт "сливочных".

"Это потрясающее достижение, я горжусь этим и очень рад. Надеюсь провести еще больше матчей – посмотрим, насколько далеко удастся зайти. У меня в "Реале" все складывается отлично с самого старта. Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать. Я исполнил свою мечту – играть за "Реал". Я признателен за все моменты. Мы останавливаться не собираемся".