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Модрич – о 400 играх за Реал: Все было отлично с самого старта. Я исполнил свою мечту – играть в Мадриде
Лука на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Хорватский полузащитник Лука Модрич провел 400-й матч за "Реал" – цифра припала на поединок против "Барселоны" (2:1) в 10-м туре Ла Лиги. Цитирует Модрича сайт "сливочных".
"Это потрясающее достижение, я горжусь этим и очень рад. Надеюсь провести еще больше матчей – посмотрим, насколько далеко удастся зайти. У меня в "Реале" все складывается отлично с самого старта. Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать. Я исполнил свою мечту – играть за "Реал". Я признателен за все моменты. Мы останавливаться не собираемся".
Модрич защищает цвета "Реала" с сезона-2012/13.
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