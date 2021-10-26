Рональд Куман: В клубе хотят, чтобы Дембеле остался

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о будущем нападающего Усмана Дембеле.

"В клубе хотят, чтобы он остался, он важный игрок, и мы намерены продлить контракт, но если Дембеле не захочет, то придется решать вопрос с руководством", — передает Tuttomercatoweb слова Кумана.

Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в 2017 году, подписав 5-летний контракт до 2022 года.