  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рональд Куман: В клубе хотят, чтобы Дембеле остался
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рональд Куман: В клубе хотят, чтобы Дембеле остался

Испания
(1 голосов)

Рональд рассказал о будущем француза

Рональд Куман: В клубе хотят, чтобы Дембеле остался

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о будущем нападающего Усмана Дембеле.

"В клубе хотят, чтобы он остался, он важный игрок, и мы намерены продлить контракт, но если Дембеле не захочет, то придется решать вопрос с руководством", — передает Tuttomercatoweb слова Кумана.

Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в 2017 году, подписав 5-летний контракт до 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ардалион (землянин)
26.10.2021 в 17:32
Нах он нужен, если он не играет? Или как капитан кибер-команды?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...