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Барселона отстранит Дембеле от игр и тренировок, если он не продлит контракт

Испания
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Так уже было с 18-летним Мориба

Барселона отстранит Дембеле от игр и тренировок, если он не продлит контракт

Новина українською

"Барселона" продолжает работу в части продления контракта, который истекает следующим летом, с полузащитником Усманом Дембеле. Если не удастся убедить француза, руководство готово отстранить его от тренировок и игр, сообщает Marca.

Тем не менее, каталонцы уверены, что сумеют договориться о новом соглашении.

Подобным образом летом был отстранен от работы с командой хавбек Илайш Мориба, в итоге проданный "Лейпцигу".

Пока "Барселона" не собирается форсировать события. Она готова ждать до января, после чего и может применить к полузащитнику меры спортивного характера.

В текущем сезоне Дембеле еще не играл из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 50 миллионов евро.

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В статье: Барселона Усман Дембеле Илайш Мориба
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Источник:
marca.com

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