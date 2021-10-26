Барселона отстранит Дембеле от игр и тренировок, если он не продлит контракт

"Барселона" продолжает работу в части продления контракта, который истекает следующим летом, с полузащитником Усманом Дембеле. Если не удастся убедить француза, руководство готово отстранить его от тренировок и игр, сообщает Marca.

Тем не менее, каталонцы уверены, что сумеют договориться о новом соглашении.

Подобным образом летом был отстранен от работы с командой хавбек Илайш Мориба, в итоге проданный "Лейпцигу".

Пока "Барселона" не собирается форсировать события. Она готова ждать до января, после чего и может применить к полузащитнику меры спортивного характера.

В текущем сезоне Дембеле еще не играл из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 50 миллионов евро.