Суарес о конфликте с Эвра: У меня никогда не было проблем с темнокожими футболистами. Это сильно меня задело

Нападающий "Атлетико" и бывший игрок "Ливерпуля" Луис Суарес прокомментировал расистский скандал с Патрисом Эвра, произошедший 10 лет назад. "Обвинение Эвра задело меня больше всего", – приводит слова уругвайца ESPN.

Во время матча в 2011 году Суарес назвал Эвра негром. Футбольная ассоциация Англии оштрафовала уругвайца на 40 тысяч фунтов и дисквалифицировала на восемь матчей. В феврале 2012 года Суарес отказался пожать Эвра руку перед матчем на Олд Траффорд.

"Я через многое прошел, многое испытал и ценю тот факт, что каждый раз вставал, когда падал. Вставал, потому что я упрямый человек, доказывающий, что люди ошибаются.

Но сложные моменты у меня были – например, обвинение Эвра, которое меня задело больше всего.

Это сильно ранило меня. Я из Южной Америки. У меня никогда не было проблем с темнокожими футболистами – ни в Нидерландах, ни в любой другой стране, где я выступал.

Поэтому меня это сильно задело. Это было очень сложно преодолеть", – заявил Суарес.

Напомним, что у Патриса Эвра недавно вышла автобиография, в которой он вспомнил этот момент.