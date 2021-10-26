Анчелотти об Азаре: Он готов играть, но тренер предпочитает иных футболистов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о положении хавбека Эдена Азара в команде. "У него нет статуса звезды в команде, поскольку из-за травм он пропустил много матчей", – приводит его слова Goal.com.

"Он может играть слева в схеме 4-3-3 или под нападающим в 4-4-2. Он готов играть, но проблема заключается в том, что есть тренер, предпочитающий иных футболистов.

У него нет статуса звезды в команде, поскольку из-за травм он пропустил много матчей. Но постепенно он вернется к своей лучшей форме.

Уверен, что мы увидим лучшую версию Азара в этом сезоне, что он будет играть чаще, чем прежде. У него есть все: и мастерство, и мотивация. Но ему нужно быть терпеливым, поскольку иногда тренер выбирает других игроков", – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Эден провел 8 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.