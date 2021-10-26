  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти об Азаре: Он готов играть, но тренер предпочитает иных футболистов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти об Азаре: Он готов играть, но тренер предпочитает иных футболистов

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Мотивирует

Анчелотти об Азаре: Он готов играть, но тренер предпочитает иных футболистов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о положении хавбека Эдена Азара в команде. "У него нет статуса звезды в команде, поскольку из-за травм он пропустил много матчей", – приводит его слова Goal.com.

"Он может играть слева в схеме 4-3-3 или под нападающим в 4-4-2. Он готов играть, но проблема заключается в том, что есть тренер, предпочитающий иных футболистов.

У него нет статуса звезды в команде, поскольку из-за травм он пропустил много матчей. Но постепенно он вернется к своей лучшей форме.

Уверен, что мы увидим лучшую версию Азара в этом сезоне, что он будет играть чаще, чем прежде. У него есть все: и мастерство, и мотивация. Но ему нужно быть терпеливым, поскольку иногда тренер выбирает других игроков", – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Эден провел 8 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...