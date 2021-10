Примера. Кадис шокировал Вильярреал, Атлетик увез ничью из Барселоны

Вторую кряду победу добыл "Алавес". Похоже, команда оправилась после ужасного старта сезона и готова сражаться за место в элите.

Сегодня баски на своем поле по всем статьям обыграли "Эльче", позволив сопернику нанести ровно один удар в створ ворот - это, к слову, бил Бойе, но Пачеко был на высоте.

В остальном атаковал "Алавес", который долго пристреливался - и Хоселу несколько раз опасно бил, и Пере Понс расстреливал ворота с линии штрафной, и Эдгар Мендес с 12 метров пальнул выше.

Это не могло кончиться для "Эльче" добром, и не кончилось - Лум после углового расстрелял сетку с пары метров.

FT | Alaves 1-0 Elche Two consecutive wins for Alaves for the first time this season and their 3rd win also. #AlavesElche pic.twitter.com/SdL0qUsuui

Удивительно, но у "Эльче" был шанс спастись на последних минутах, когда Каррильо даже забил, но ВАР углядел небольшой офсайд. Учитывая ход игры, наверное, это справедливо.

В таблице у "Эльче" 10 очков, у "Алавеса" - 9. Обе команды недалеко оторвались от зоны вылета.

11-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Эльче" - 1:0

Гол: Лум, 47

"Алавес": Пачеко (Сивера, 84) - Наварро (Падилья, 60), Лагуардия, Лежен, Дуарте - Лум, Пина (Мойя, 60) - Пеллистри (Ману Гарсия, 74), Понс (Эдгар Мендес, 74), Риоха - Хоселу

"Эльче": Касилья - Паласиос, Роко, Бигас, Мохика - Моренте (Милья, 74), Маскарель (Гумбау, 80), Гути, Фидель (Пасторе, 63) - Лукас Перес (Бенедетто, 63), Бойе (Каррильо, 74)

Предупреждения: Наварро, 18 - Роко, 42

"Атлетик" потерял очки из-за плохой реализации. По игре баски смотрелись намного интереснее каталонцев, которые большую часть матча просидели в глухой обороне.

Моменты "Львов" можно перечислять долго. Чего стоит хотя бы двойной шанс Сансета и Муниаина на старте игры, когда сперва Диего Лопес, а затем защитник Кабрера еле выбили мяч с линии ворот? Или удар Сансета с центра штрафной - 39-летний страж ворот "Эспаньола" еле дотянулся до мяча.

Казалось, гол "Атлетика" неизбежен, но по факту забили хозяева. Мяч попал в руку Весге после стандарта, и арбитр поставил пенальти, с которого забил де Томас.

В начале второго тайма Рауль даже на дубль претендовал, но с острого угла не пробил Симона. Ну и на этом все, больше "Эспаньол" толком ничего не создал.

А вот "Атлетик" и сравнял счет усилиями Иньяки Уильямса, и обязан был выходить вперед, но и Беренгер, и Муниаин с 10 метров не пробили Диего Лопеса. Надо признать, ветеран все еще феноменален.

Во многом благодаря ему "Эспаньол" удержал ничью и теперь идет в таблице 10-м с 14 очками; у "Атлетика" 7-е место и 17 баллов.

11-й тур. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"

"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:1

Голы: де Томас, 33 (с пенальти) - Уильямс, 52

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Морланес (Димата, 68), Дардер (Давид Лопес, 90) - Эмбарба (Вадильо, 90), Мелендо (Эррера, 58), Меламед (Пуадо, 68) - де Томас

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан (Нуньес, 58), Йерай, Лекуэ - Нико Уильямс (Беренгер, 72), Весга, Венседор (Дани Гарсия, 72), Муниаин (Рауль Гарсия, 72) - Уильямс, Сансет (Морсильо, 85)

Предупреждения: Эррера, 73 - Беренгер, 75, Йерай, 90+3

Удаление: де Томас, 90+2

Контроль мяча сам по себе мало что значит. Сегодня "Подводники" в этом убедились. Их показатель владения достиг 80%, но какой в этом смысл?

Впрочем, надо признавать, что "Кадису" сегодня везло. Он, конечно, старался и делал все от себя зависящее, но в ключевых эпизодах фортуна всегда оборачивалась к нему лицом и, соответственно, другой частью тела к подопечным Эмери.

Антони Лосано быстро открыл счет после элегантного кросса Алекса, но дальше "Вильярреал" забил дважды - и оба гола отменили. Данжума залез в минимальный офсайд, а Алькасер коснулся мяча рукой.

В итоге Пау Торрес таки сравнял счет после углового, но уже в следующей контратаке Лосано опять безошибочно завершил старания партнеров. А на старте второй половины еще и хет-трик оформил в классической контратаке.

3 - Anthony Lozano ???????? has become only the second @Cadiz_CFEN player in @LaLigaEN history to score a hat-trick in the competition, after Mágico González ???????? against Racing Santander in September 1986. Choco. pic.twitter.com/tBpmDVKA6W