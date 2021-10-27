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Sport.es: Клопп – претендент №1 на замену Куману. Пригласить немца – мечта Лапорты

Испания
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Юрген нарасхват

Sport.es: Клопп – претендент №1 на замену Куману. Пригласить немца – мечта Лапорты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Sport.es, руководство "Барселоны" окончательно пришло к выводу, что этот сезон для команды и клуба в целом – переходной. По информации источника, Куман не будет тренировать "сине-гранатовых" в новом сезоне, тем более, что его договор заканчивается летом 2022-го. Лапорта понимает, что болельщики не дадут ему третий шанс.

Сообщается, что Жоан пригласит нового специалиста. Само собой, в списке кандидатов находится Хави, однако большая мечта управленца – Юрген Клопп, который уже седьмой сезон возглавляет "Ливерпуль". Загвоздка в том, что контракт немца с англичанами истекает в 2024 году. Тем не менее, для Лапорты менеджер "красных" – все равно претендент №1. Альтернативой для Клоппа также является тренер "Челси" Томас Тухель.

Напомним, на данный момент "сине-гранатовые" занимают девятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков после 9 туров.

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В статье: Юрген Клопп Рональд Куман Барселона Томас Тухель Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
27.10.2021 в 10:34
От Тухеля пусть и подпишет, Клопа ещё с Ливерпулем покуралесит мама неигорюй. Да и смысл менять сильнейшую лигу мира и один из лучших клубов мира на уг с середняком европейского футбола
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