Sport.es назвал фаворита на замену Куману

Как сообщает Sport.es, руководство "Барселоны" окончательно пришло к выводу, что этот сезон для команды и клуба в целом – переходной. По информации источника, Куман не будет тренировать "сине-гранатовых" в новом сезоне, тем более, что его договор заканчивается летом 2022-го. Лапорта понимает, что болельщики не дадут ему третий шанс.

Сообщается, что Жоан пригласит нового специалиста. Само собой, в списке кандидатов находится Хави, однако большая мечта управленца – Юрген Клопп, который уже седьмой сезон возглавляет "Ливерпуль". Загвоздка в том, что контракт немца с англичанами истекает в 2024 году. Тем не менее, для Лапорты менеджер "красных" – все равно претендент №1. Альтернативой для Клоппа также является тренер "Челси" Томас Тухель.

Напомним, на данный момент "сине-гранатовые" занимают девятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков после 9 туров.