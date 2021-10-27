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Дискомфорт в колене. Лидер Барселоны угодил в лазарет
Куман расстроен
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба каталонской "Барселоны" сообщает о том, что лидер каталонцев Ансу Фати получил травму в матче Ла Лиги против мадридского "Реала". Новая "десятка" "сине-гранатовых" испытывает дискомфорт в правом колене после Эль-Класико.
Таким образом, Фати не выйдет на поле в поединке Примеры против "Райо Вальекано". Встреча состоится сегодня, 27 октября. Сейчас с игроком работает медицинский штаб испанского гранда.
Напомним, Ансу Фати вернулся на поле в конце сентября после серьезной травмы левого колена, он отсутствовал 300 дней. В субботу, 30 октября, "Барса" сыграет с "Алавесом", а 2 ноября в ЛЧ – с киевским "Динамо".
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