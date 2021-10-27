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Дискомфорт в колене. Лидер Барселоны угодил в лазарет

Испания
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Куман расстроен

Дискомфорт в колене. Лидер Барселоны угодил в лазарет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба каталонской "Барселоны" сообщает о том, что лидер каталонцев Ансу Фати получил травму в матче Ла Лиги против мадридского "Реала". Новая "десятка" "сине-гранатовых" испытывает дискомфорт в правом колене после Эль-Класико.

Таким образом, Фати не выйдет на поле в поединке Примеры против "Райо Вальекано". Встреча состоится сегодня, 27 октября. Сейчас с игроком работает медицинский штаб испанского гранда.

Напомним, Ансу Фати вернулся на поле в конце сентября после серьезной травмы левого колена, он отсутствовал 300 дней. В субботу, 30 октября, "Барса" сыграет с "Алавесом", а 2 ноября в ЛЧ – с киевским "Динамо".

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В статье: Барселона Райо Вальекано (Мадрид) Ансу Фати
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Источник:
FC Barcelona

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