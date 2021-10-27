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Стало известно, успеет ли Бэйл восстановиться к матчу против Шахтера
Поединок состоится 3 ноября в Испании
Фото: facebook.com/RealMadrid
Вингер "Реала" Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти ожидает, что валлиец вернется в общую группу команды через неделю.
"Бэйл уже начал работать индивидуально. Думаю, что он вернется к тренировкам с командой через неделю. Скорее всего, до следующей международной паузы он будет только тренироваться", - сказал Анчелотти.
Скорее всего, что Бэйл сыграет в матче 13-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано", который состоится 6 ноября. А вот поединок против "Шахтера" в Лиге чемпионов 32-летний футболист пропустит. Встреча пройдет 2 ноября в Мадриде.
Напомним, в нынешнем сезоне в чемпионате Испании Бэйл провел три матча за "Реал" и забил один гол.
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