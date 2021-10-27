Стало известно, успеет ли Бэйл восстановиться к матчу против Шахтера

Вингер "Реала" Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти ожидает, что валлиец вернется в общую группу команды через неделю.

"Бэйл уже начал работать индивидуально. Думаю, что он вернется к тренировкам с командой через неделю. Скорее всего, до следующей международной паузы он будет только тренироваться", - сказал Анчелотти.

Скорее всего, что Бэйл сыграет в матче 13-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано", который состоится 6 ноября. А вот поединок против "Шахтера" в Лиге чемпионов 32-летний футболист пропустит. Встреча пройдет 2 ноября в Мадриде.

Напомним, в нынешнем сезоне в чемпионате Испании Бэйл провел три матча за "Реал" и забил один гол.