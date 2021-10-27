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Конкурент для игрока Динамо. Льоренте подписал контракт с клубом Сегунды
Составит ли ему конкуренцию?
Фото: sdeibar.com
Испанский нападающий Фернандо Льоренте продолжит карьеру в "Эйбаре", об этом сообщает пресс-служба клуба.
36-летний форвард уже согласовал контракт с клубом, но о переходе будет официально объявлено после прохождения игроком медосмотра.
Опытный испанец является свободным агентом. Последним клубом Льоренте был "Удинезе", где он выступал во второй половине прошлого сезона. На счету форварда 1 гол в 14 матчах.
За свою карьеру футболист уже успел поиграть за "Атлетик", "Ювентус", "Севилью", "Суонси", "Тоттенхэм" и "Наполи".
Напомним, сейчас "оружейники" занимают второе место Сегунды и претендуют на повышение в классе.
К слову, за "Эйбар" выступает форвард Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому "Динамо".
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