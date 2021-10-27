Конкурент для игрока Динамо. Льоренте подписал контракт с клубом Сегунды

Испанский нападающий Фернандо Льоренте продолжит карьеру в "Эйбаре", об этом сообщает пресс-служба клуба.

36-летний форвард уже согласовал контракт с клубом, но о переходе будет официально объявлено после прохождения игроком медосмотра.

Опытный испанец является свободным агентом. Последним клубом Льоренте был "Удинезе", где он выступал во второй половине прошлого сезона. На счету форварда 1 гол в 14 матчах.

За свою карьеру футболист уже успел поиграть за "Атлетик", "Ювентус", "Севилью", "Суонси", "Тоттенхэм" и "Наполи".

Напомним, сейчас "оружейники" занимают второе место Сегунды и претендуют на повышение в классе.

К слову, за "Эйбар" выступает форвард Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому "Динамо".