  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Конкурент для игрока Динамо. Льоренте подписал контракт с клубом Сегунды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурент для игрока Динамо. Льоренте подписал контракт с клубом Сегунды

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Составит ли ему конкуренцию?

Конкурент для игрока Динамо. Льоренте подписал контракт с клубом Сегунды

Фото: sdeibar.com

Новина українською

Испанский нападающий Фернандо Льоренте продолжит карьеру в "Эйбаре", об этом сообщает пресс-служба клуба.

36-летний форвард уже согласовал контракт с клубом, но о переходе будет официально объявлено после прохождения игроком медосмотра.

Опытный испанец является свободным агентом. Последним клубом Льоренте был "Удинезе", где он выступал во второй половине прошлого сезона. На счету форварда 1 гол в 14 матчах.

За свою карьеру футболист уже успел поиграть за "Атлетик", "Ювентус", "Севилью", "Суонси", "Тоттенхэм" и "Наполи".

Напомним, сейчас "оружейники" занимают второе место Сегунды и претендуют на повышение в классе.

К слову, за "Эйбар" выступает форвард Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фернандо Льоренте Эйбар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sdeibar.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...