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Эйбар объявил о переходе Льоренте
Испанец сменит клуб
Marca
Испанский форвард Фернандо Льоренте будет выступать за "Эйбар", пишет официальный Twitter клуба. Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе.
Agreement in principle for the signing of Fernando Llorente @llorentefer19 https://t.co/haKhqs1Yh2— SD Eibar ???????????????? (@SDEibarEN) October 27, 2021
36-летний футболист перешел в "Эйбар" на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был "Удинезе". Его нынешняя команда выступает во втором испанском дивизионе.
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