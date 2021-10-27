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Эйбар объявил о переходе Льоренте

Испания
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Испанец сменит клуб

Эйбар объявил о переходе Льоренте

Marca

Новина українською

Испанский форвард Фернандо Льоренте будет выступать за "Эйбар", пишет официальный Twitter клуба. Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе.

36-летний футболист перешел в "Эйбар" на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был "Удинезе". Его нынешняя команда выступает во втором испанском дивизионе.

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В статье: Фернандо Льоренте Эйбар
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