Эйбар объявил о переходе Льоренте

Испанский форвард Фернандо Льоренте будет выступать за "Эйбар", пишет официальный Twitter клуба. Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе.

Agreement in principle for the signing of Fernando Llorente @llorentefer19 https://t.co/haKhqs1Yh2 — SD Eibar ???????????????? (@SDEibarEN) October 27, 2021

36-летний футболист перешел в "Эйбар" на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был "Удинезе". Его нынешняя команда выступает во втором испанском дивизионе.