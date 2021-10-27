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Касорла: Хави готов стать тренером Барселоны

Испания
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По мнению полузащитника именно Хави способен улучшить результаты команды

Касорла: Хави готов стать тренером Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Аль-Садда" Санти Касорла поделился мнением о главном тренере клуба Хави.

"Он хочет владеть мячом. Тренировки построены на упражнении "рондо", владении мячом, позиционной игре. Это школа "Барселоны". Он хочет защищаться через владение мячом. Так мы играем в каждом матче.

Он полностью готов стать главным тренером "Барселоны", как я вижу. Это его мечта, он всегда держит это в голове. Мало кто знает клуб лучше, чем он. Я вижу его идеально подготовленным", – цитирует Касорлу Marca.

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В статье: Санти Касорла Хави Эрнандес Барселона
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