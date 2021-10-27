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Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:0. Не помог даже пенальти

Испания
(1 голосов)

Каталонцы второй раз за неделю уступили мадридской команде

Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:0. Не помог даже пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После провального Эль Класико "Барса" ничуть не собралась и выдала невразумительную игру на поле "Райо Вальекано". Ее процент контроля мяча достиг 70%, но удар в створ ворот был всего один - и тот с пенальти. И тот не долетел к сетке.

Самое интересное, что "Райо" тоже не очень удалась игра, если сравнивать с последними матчами, когда подопечные Андони Ираолы проводили по 5-6 разящих контратак за 90 минут. Сегодня таковая была по сути одна - и она принесла хозяевам победу.

Героем момента выступил Радамель Фалькао - нестареющий Эль Тигре на замахе убрал с пути Пике и от штанги поразил ворота.

"Барса" в ответ много держала мяч, но в те редкие моменты, когда ей удавалось довести дело до удара, футболистов подводила концентрация. Только ее недостатком можно объяснить, например, промах Деста с семи метров в первом тайме.

Еще три убойных шанса потеряли каталонцы после перерыва - сперва Нико Гонсалес, а затем дважды Агуэро выбегали на свидание с Димитриевским, но либо били мимо ворот, либо затягивали с ударами.

"Барсе" не помог даже пенальти, который на дриблинге заработал Депай. Мемфис сам же подошел его бить - и проиграл дуэль блестящему Димитриевскому.

Куман у бровки выглядел откровенно жалко - на скамейке оставались лишь бесполезный Люк де Йонг и юнцы, вроде Гави. Конечно, они не могли изменить ход игры. Да и ход сезона для "Барсы" вряд ли поменяют.

В таблице "Кулес" опустились на 9-е место с 15 очками; у "Райо" благодаря чутью Фалькао и сэйвами Димитриевского уже 19 баллов и 4-я (!) позиция.

11-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:0

Гол: Фалькао, 30

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Марио Суарес, 90+1), Комесанья (Унаи Лопес, 63) - Паласон, Трехо (Сисс, 76), Альваро Гарсия - Фалькао (Нтека, 76)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба - Нико Гонсалес (Люк де Йонг, 84), Бускетс, Коутиньо (Гави, 74) - Дест, Агуэро, Депай

Предупреждения: Трехо, 24, Савельич, 83 - Коутиньо, 52, Пике, 66

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В статье: Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (77)
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йоперний театр (Наш футбол)
27.10.2021 в 23:19
Двоякое чувство, вроде и результат не плохой, а все-таки чет не так.
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 23:19
Ладно... Кто там следующий по курсу? Линкор "Бавария"? Полундра! Одеть спасательные жилеты! Всем по кружке рома! Открыть кингстоны! Куману оставаться на мостике!
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 23:07
Что такое - Барселона на дне? И кому от этого радость??? Несколько дней назад я радовался победе Реала в Эль-классико. По инерции радовался. А на самом деле? Чи не победа? Если какое-то Райо Вальекано добивается того же. Вот что такое Барселона на дне. И пусть болельщики Реала меня заминусуют, но "картина маслом" мне видится именно такая.
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+1
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 23:11
А я ж писал, шо победа над детьми тупого Куманя дорогого не стОит.
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+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2021 в 22:44
Очень плохой, но очень нужный результат. Может быть сегодня сопли повиснут и на машине Лапорты, как это случилось с Куманом.
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:43
Парни, как вам такая информация? Вратарь Райо Столе Димитриевский (макед. Столе Димитриевски; родился 25 декабря 1993 года в КУМАНОВО, Северная Македония) (из википедии)
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Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:44
Далекий родич? Знову Перес...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2021 в 22:45
Только он свою работу получше делает.)
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:48
Может просто парни Кумана не хотят забивать парню из Куманово??? А если серьезно - прими соболезнования от соперника. Все настолько в Барсе паршиво, что это не зазорно.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2021 в 22:50
Да я особо не страдаю этим. Это всего лишь игра. Я ведь не НАХ НАХ. ))
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:55
Нах-нах , наверное, не пережил этот праздник. Если бы я был точно уверен, почтил бы его память вставанием и бутылкой сакэ.
+1
0
Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:55
Підтримую...
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2021 в 23:22
Вот Это Поворот
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0
0
Dr. House (Поділля)
27.10.2021 в 22:40
Барселона девятая из шестиочковым отрывом от зоны ЛЧ... Прэлестно, прэлестно)))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2021 в 22:44
Скоро будет пятнадцатая, как Валенсия под руководством этого рыжего гения.
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Dr. House (Поділля)
27.10.2021 в 22:47
Ну, чё, надо идентичных результатов. С Валенсией Куман Кубок выиграл, с Барсой тоже, Валенсию опустил, Барсу тоже)))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2021 в 22:51
Ну вот видишь, как красиво получается. ))
0
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Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:39
Що ж тоді буде з Баварією?
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:41
Избиение мальчиков в клоунских трусишках.
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Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:41
Думаєш, 2-8 не встоїть?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2021 в 22:46
Algrab (Костопiль) Им лучше застрелиться до игры.
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Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:51
Не вартує...Шоу має продовжуватися!
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:39
Кумань даже не физрук, он просто аферист. Он Валенсию чуть в Сегунду не отправил, теперь вот Барсу хоронит заживо. А ведь был легендой Барсы... Муд.ак блъ...
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Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:40
Чому? Класний тренер...
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0
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Dr. House (Поділля)
27.10.2021 в 22:43
Дро, Муравей тебе был хреновый тренер, Козопас тоже, Свинорылый тоже. Может проблема не в тренерах? Допустим в тебе...)))
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:47
А я при чём? Я шо ли президент Барселоны? Я звонил, Тен Хага предлагал, не хотят. )))
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
27.10.2021 в 22:49
Ахаха козопас)))))
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:51
Сетьен вроде как больше по коровам спец. ))
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:51
Как по мне, Козопас из этих троих - лучший.
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:53
Ну ешё бы.. 2-8... лучший канешна
+1
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Dr. House (Поділля)
27.10.2021 в 22:55
Год назад Алень тут в истерике распинался, что Куман на данный момент самый лучший тренер для Барсы, что 2:8 это не его вина, что с Куманом у Барсы есть перспектива в отличие от позорного Реала с банкротом Пересом
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
27.10.2021 в 22:56
Муравей хоть и в сыкливый футбол играл, но хоть результат был и трофеи, даже про требл говорили... Эх были времена...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2021 в 22:33
Давно такой Барсы не видел! Куман, вообще готов обосраться, но не подать в отставку......
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
27.10.2021 в 22:34
Он уже много раз обсерался, но не подал в отставку
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0
0
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:35
Гнида, а не человек.
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0
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Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:31
Навіть не дивився гру, бо знав, що Барса програє...
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+2
0
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:25
На месте фанатов Барсы я б уже машину Куманя дерьмом облил бы. Или перекинул.
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0
-2
prockop4uck (Киев)
27.10.2021 в 22:29
А ты чей фанат? Месси?
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2021 в 22:15
тот редчайший случай когда поддерживал барсиков. стыдно проигрывать левацкому скаму
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+2
0
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:14
Блъ, ну неужели у каталонских жидов не нашкребётся каких-то 6 млн евро, шоб кинуть их в это наглое рыжее свиное рыло? Я х.уею блъ... Так позориться..
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:18
Где ты видел ж*ов, которые взяли бы, и кинули даже 6 гривен. Или 6 пенсов. Я не видел таких нигде, ни на одном континенте.
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+2
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:22
Пусть одного-двух негроидов продадут. Или одного бестолкового Коутиньо.
0
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hardcorepwnz (Украина)
27.10.2021 в 22:26
Там вроде 18 лямов нужно кинуть в наглое рыло
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:32
Вроде 6 млн
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
27.10.2021 в 22:27
Я бы перефразировал. Неужели у каталонских жидов не хватит ума просто кинуть Кумана?)) Или годами выплачивать эту компенсацию по 3 копейки
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0
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:31
Ну в Европе просто так не кинешь, как у нас.
0
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:34
++++++
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
27.10.2021 в 22:42
Сетьену вроде ж до сих пор не выплатили
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:56
Сетьен л0х, а Кумань жид. Разницу улавливаешь?
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:10
Предсказывал в анонсе результативную ничью, причем Барса должна была отыгрываться. По видимому я не разглядел то дно на которое Барса опустилась. На месте боссов я бы уже психанул, разогнал весь балласт и Кумана туда же. Набрал бы парней из Каталонии, тренера тоже каталонца. И объявил бы о создании нового проекта, чисто каталонского с упором на местный патриотизм. На эту команду зритель пошел бы, как ходит в Харькове на перволиговый Металлист. Вот как-то так. А иначе - никак. Иначе то, что мы видим. А видим мы печаль в исполнении некогда великого клуба.
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МЕS QUE UN CLUB
27.10.2021 в 22:13
почекаєм думаю в барси є всі шанси повторити шлях металіста
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Red_Cat (Салоники)
27.10.2021 в 22:15
На сегодня в составе Барсы НЕТ ни одного футболиста уровня Хави, Иньесты, Пуйоля, Месси, Роналдиньо... Вообще НИ одного. Да еще и тренер - ноль полный. Возможно, Барса должна достичь дна, чтобы возродиться.
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:21
Ты прав, нет там и близко никого равного перечисленным. И денег на таких нет. Нужны иные подходы, типа того, что я написал выше. Забыть о прошлом и пахать, пахать и пахать.
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:15
P.S. Хорошо бы сегодня Реалу не подхватить это вирус, глядя на "успехи" Барсы, Севильи и Валенсии.
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Skin Bastard (Кривой Рог)
27.10.2021 в 22:10
Metall, ты ж в анонсе писал, что Барса отыграется!
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:12
Я и не отрицаю, писал. Что - то совсем сломалось в вашем механизме. Проще и дешевле купить новый, чем этот ремонтировать.
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Red_Cat (Салоники)
27.10.2021 в 22:08
Рано или поздно, все наладится. Куман уйдет не раньше окончания сезона. Это уже понятно. Сезон 21-22, увы, в пролете. Будет новый тренер, будет новый состав, все будет хорошо. Лично я - поклонник Барсы в победах и в поражениях, я верю в возрождение.
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МЕS QUE UN CLUB
27.10.2021 в 22:11
тренер? можливо. а де грошей на новий склад візьмуть?
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:07
Я уже знаю какого игрока Кумань снова обвинит в поражении. В ЭК он с десяти метров ударил выше ворот, сегодня с трёх. Таки наверное этот американец играл когда-то в NFL.
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Spokoyno (Київ)
27.10.2021 в 22:07
Падіння продовжується... Депай значно здав, Коутіньйо провалив гру, навіть з недолугих дій Бускетса народився єдиний гол у матчі. А подивиться показники... Майже всі краще у Барселони А що толку, коли всі свої моменти марнують та навіть з пенальті забити не можуть! "Все нормально! Падаю!" Жаль, що не Жозепу з Роніком на голову. Профукать стільки грошей та команду це На Переса мабуть працюють
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0
-4
prockop4uck (Киев)
27.10.2021 в 22:34
Это не спокойно писал, здесь ни слова о судьях
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+2
0
Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:47
+1
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:59
Спокойно уже пожилой человек, он мог просто забыть. )
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Spokoyno (Київ)
27.10.2021 в 23:11
Ти бач вже троє не погодились, що падіння Барселони продовжується Мабуть дивились тільки на показники володіння, ударів... Тому вважають, що програш Барси прикра несподіванка НОНСЕНС
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0
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kalan-86 (Анкара)
27.10.2021 в 22:04
Интересно, а много людей верят, что с этим составом максимум можно достичь только таких результатов, или все же персона тренера имеет значение?
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.10.2021 в 22:00
. Вєлікая Барселона настільки жалюгідна, що навіть пенальті забити не може))). Нічого, зараз кіт-тридварас та Спокойно знову звинувачать суддів та Переса. Після бігства Алєня вони на себе взяли його роль))). До речі, ФКБанкрот пограв вже в цьому сезоні всі три гри із мадридцями: АМ, Райо і, саме головне, Реалу
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+6
-1
Algrab (Костопiль)
27.10.2021 в 22:54
Монреальський олень вчасно спригнув ...Відчував, парнокопитний наш, що буде йому пипець...
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
27.10.2021 в 22:00
Куман - самый интересный футбольный эксперимент текущего сезона. Что же в итоге победит в Барселоне - жадность или гордость? Сам-то голландский "специалист" не уйдет, уже понятно, что ему совершенно плевать на клуб и его положение. Депай месяц побегал, потом видимо познакомился с другими местными иждивенцами и понял, что рвать опу совершенно незачем. И давай недобегать в Класико при контратаках Реала, валять дурака в нападении, не забивать пенальти, падать, валяться, бить с разбегу ногой в голову вратарю соперника. Пузатый Кум Месси тоже всей своей игрой показывает, как он хочет здесь находится, уже даже выход 1 на 1 не в состоянии реализовать. Изюминка на торте - это молодые таланты Гави и Дест, которые с метра не могут по мячу и по воротам попасть. Но чего можно требовать от игроков, когда они видят откровенный поуизм тренера.
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+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
27.10.2021 в 22:24
Депай в Барсе, как и Азар в Реале, согласен деньги получать "просто так". Пусть меньше, зато не потеть.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2021 в 21:58
кууумааан, гууудбааай!
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Loader (Днепр)
27.10.2021 в 22:00
Да причем здесь Куман? Команда создает моменты, а чуваки, так понимаю, по воротам не попадают.
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 22:01
Мы Куману доверяем.
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0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
27.10.2021 в 22:33
Та все ж элементарно. Эти дурные кривоногие недофутболисты не могут выполнить гениальнейшие тренерские задумки величайшего тренера всех времён.
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Loader (Днепр)
27.10.2021 в 21:58
Неужели так все плохо было, как описали?
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МЕS QUE UN CLUB
27.10.2021 в 22:00
дєд в шоке. тугой дєд
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-3
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Ардалион (землянин)
27.10.2021 в 21:58
Ой вэй.
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+2
-1
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МЕS QUE UN CLUB
27.10.2021 в 21:58
матч не дивився, але результатом задоволений
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+6
-2


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