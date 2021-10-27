Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:0. Не помог даже пенальти

После провального Эль Класико "Барса" ничуть не собралась и выдала невразумительную игру на поле "Райо Вальекано". Ее процент контроля мяча достиг 70%, но удар в створ ворот был всего один - и тот с пенальти. И тот не долетел к сетке.

Самое интересное, что "Райо" тоже не очень удалась игра, если сравнивать с последними матчами, когда подопечные Андони Ираолы проводили по 5-6 разящих контратак за 90 минут. Сегодня таковая была по сути одна - и она принесла хозяевам победу.

Героем момента выступил Радамель Фалькао - нестареющий Эль Тигре на замахе убрал с пути Пике и от штанги поразил ворота.

1 - At 35 years and 259 days, Radamel Falcao ???????? is the oldest player to score four or more goals in his first six games for the same club in LaLiga in the 21st century, surpassing Luis Suárez ???????? with Atlético de Madrid in 2020 (five goals with 33 and 288). Tiger. pic.twitter.com/sOXNvdSREa — OptaJose (@OptaJose) October 27, 2021

"Барса" в ответ много держала мяч, но в те редкие моменты, когда ей удавалось довести дело до удара, футболистов подводила концентрация. Только ее недостатком можно объяснить, например, промах Деста с семи метров в первом тайме.

Еще три убойных шанса потеряли каталонцы после перерыва - сперва Нико Гонсалес, а затем дважды Агуэро выбегали на свидание с Димитриевским, но либо били мимо ворот, либо затягивали с ударами.

"Барсе" не помог даже пенальти, который на дриблинге заработал Депай. Мемфис сам же подошел его бить - и проиграл дуэль блестящему Димитриевскому.

1 - Memphis Depay ???????? has missed his first penalty in league competition since February 2019 against Monaco. The Dutchman had converted all 11 he had taken since today against Rayo Vallecano (nine with Lyon and two with Barcelona). Stop. pic.twitter.com/njzjB9mC4b — OptaJose (@OptaJose) October 27, 2021

Куман у бровки выглядел откровенно жалко - на скамейке оставались лишь бесполезный Люк де Йонг и юнцы, вроде Гави. Конечно, они не могли изменить ход игры. Да и ход сезона для "Барсы" вряд ли поменяют.

В таблице "Кулес" опустились на 9-е место с 15 очками; у "Райо" благодаря чутью Фалькао и сэйвами Димитриевского уже 19 баллов и 4-я (!) позиция.

11-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:0

Гол: Фалькао, 30

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Марио Суарес, 90+1), Комесанья (Унаи Лопес, 63) - Паласон, Трехо (Сисс, 76), Альваро Гарсия - Фалькао (Нтека, 76)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба - Нико Гонсалес (Люк де Йонг, 84), Бускетс, Коутиньо (Гави, 74) - Дест, Агуэро, Депай

Предупреждения: Трехо, 24, Савельич, 83 - Коутиньо, 52, Пике, 66