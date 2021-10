Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:0. Не помог даже пенальти

После провального Эль Класико "Барса" ничуть не собралась и выдала невразумительную игру на поле "Райо Вальекано". Ее процент контроля мяча достиг 70%, но удар в створ ворот был всего один - и тот с пенальти. И тот не долетел к сетке.

Самое интересное, что "Райо" тоже не очень удалась игра, если сравнивать с последними матчами, когда подопечные Андони Ираолы проводили по 5-6 разящих контратак за 90 минут. Сегодня таковая была по сути одна - и она принесла хозяевам победу.

Героем момента выступил Радамель Фалькао - нестареющий Эль Тигре на замахе убрал с пути Пике и от штанги поразил ворота.

1 - At 35 years and 259 days, Radamel Falcao ???????? is the oldest player to score four or more goals in his first six games for the same club in LaLiga in the 21st century, surpassing Luis Suárez ???????? with Atlético de Madrid in 2020 (five goals with 33 and 288). Tiger. pic.twitter.com/sOXNvdSREa