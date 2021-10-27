Примера. ВАР обокрал Севилью, Валенсия развалилась на поле Бетиса

ВАР обокрал "Севилью" - это главное, что запомнилось сегодня на Балеарах. Впрочем, есть и другая правда - "Нервион" провалил 70 минут игры и не заслужил на победу.

"Мальорка" со старта превратила игру в соревнование по количеству выигранных единоборств. В таком футболе не слишком важен технический уровень - прежде всего, требуется настрой и чувство локтя. И "Севилья" поплыла. Троицу Сусо - Оливер - Мунир можно было менять уже к 30-й минуте.

А вот островитяне чувствовали себя хорошо и наиграли на 2-3 гола - жаль, подвела реализация. Дани Родригес с центра штрафной умудрился пробить в штангу.

Единственный гол, который таки удался "Мальорке", забил Антонио Санчес после прохода Ндиая по правому флангу.

Лопетеги попробовал поменять схему после перерыва - не помогло. Тогда тренер "Севильи" решился на тройную замену - и лишь с появлением на поле Ламелы "Нервион" начал что-то создавать впереди.

#ExRiver | GOLAZO de Erik Lamela en el Sevilla en el empate 1-1 ante Mallorca.



pic.twitter.com/tD614rDNHp — RIVER DE COLECCION (@rivercoleccion) October 27, 2021

Именно Эрик вернул команду в игру, исключительно красиво пальнув издали в дальнюю девятку - у Рейны не было шансов.

Вырвать победу могла и одна, и другая сторона. Напряжение достигло апогея в добавленное время, когда Окампос внес мяч в сетку. "Севилья" успела бурно отпраздновать гол прежде, чем ВАР его отменил - оказывается, было касание руки у ассистировавшего Фернандо. Положа руку на сердце, повтор сомнения не развеял…

В таблице "Севилья" после ничьей временно вышла на первое место, догнав по очкам "Сосьедад" и "Бетис" - у них по 21 баллу. У "Мальорки" 13 очков и 12-я позиция.

11-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Севилья" - 1:1

Голы: Антонио Санчес, 22 - Ламела, 73

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Руссо, Оливан - Антонио Санчес (Седлар, 72), де Галарета (Севилья, 78), Баба, Дани Родригес (Састре, 90+3) - Ндиай (Хауме Коста, 78), Анхель (Ниньо, 79)

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Окампос, 46) - Жордан (Ракитич, 82), Фернандо, Оливер (Дилейни, 53) - Мунир (Аугустинссон, 53), Рафа Мир, Сусо (Ламела, 53)

Предупреждения: Антонио Санчес, 49, Оливан, 83, Рейна, 90+6 - Акунья, 41, Мунир, 51, Ламела, 74, Дилейни, 90+3, Фернандо, 90+9, Навас, 90+9

Удаление: Хауме Коста, 90+2

Везет Мануэлю Пеллегрини с форвардами. Кого ни поставь - все забивают: и Виллиан Жозе, и Борха Иглесиас, и Хуанми. "Валенсия" может лишь мечтать о таком кадровом разнообразии.

Команда Хосе Бордаласа, кажется, выдохлась еще до экватора сезона. Сегодня гости больше ругались с арбитром, чем играли футбол. Лишь в стартовые 30 минут они создавали кое-какую опасность у ворот Браво. Дальше сплошной мрак.

"Бетис" же планомерно играл свой футбол, используя ошибки нервного соперника. Борха Иглесиас открыл счет с пенальти, который в подкате привез Альдерете, а затем удвоил счет мощным ударом с рикошетом.

381 - Manuel Pellegrini iguala a Javier Aguirre (ambos con 381 partidos dirigidos) como quinto técnico extranjero con más partidos en la historia de @LaLiga. Ingeniero. pic.twitter.com/3fwQrPRrve — OptaJose (@OptaJose) October 27, 2021

После перерыва интригу в матче убил Герман Песселья, которого совершенно никто не крыл при угловом. Четвертый мяч в исполнении Хуанми - результат типичной позиционной ошибки Муктара Диахаби. Когда он только вышел в конце первого тайма вместо разбившего голову Паулисты стало ясно - "Валенсии" не избежать беды. Так и случилось.

Разбирать матч смысла нет - просто одна команда играла, а другая - нет. В таблице у "Бетиса" уже 21 очко - и он в тройке лидеров наряду с "Севильей" и "Сосьедадом". У "Валенсии" - 13 баллов и 11-я позиция.

11-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Валенсия" - 4:1

Голы: Иглесиас, 14 (с пенальти, 30, Песселья, 61, Хуанми, 68 - Паулиста, 39

"Бетис": Браво - Монтойя, Песселья, Виктор Руис, Алекс Морено - Гвидо Родригес (Гуардадо, 63), Карвалью (Робер, 84) - Каналес, Фекир (Руибаль, 74), Хуанми (Хоакин, 74) - Иглесиас (Виллиан Жозе, 84)

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Паулиста (Диахаби, 45+3), Альдерете, Гайя - Гедеш (Вальехо, 75), Васс (Рачич, 75), Гильямон, Васкес (Муса, 60) - Дуро (Элдер Кошта, 60), Маркос Андре

Предупреждения: Карвалью, 37, Гвидо Родригес, 54 - Альдерете, 12, Гедеш, 70, Фулькье, 73, Вальехо, 78