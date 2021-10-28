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Мальорка – Севилья 1:1. Обзор матча, видео голов

Испания
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Мальорка - Севилья 1:1, обзор матча, чемпионат Испании онлайн, смотреть голы от 27.10.2021

Мальорка – Севилья 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото: sevillafc.es/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В Чемпионате Испании "Севилья" гостила на поле "Мальорки", не сумев получить максимум. Сложный матч закончился обменом результативными ударами и разделением очков. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка 11-го тура.

11-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Севилья" - 1:1

Голы: Антонио Санчес, 22 - Ламела, 73

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В статье: Мальорка (Испания) Севилья
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