Официально. Барселона уволила Рональда Кумана

“Барселона” отправила в отставку главного тренера первой команды Рональда Кумана, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец лишился своей должности после поражения от “Райо Вальекано” (0:1), которое стало для “Барселоны” третьим за последние четыре тура Ла Лиги.

“Барселона” освободила Рональда Кумана от его обязанностей. Президент клуба сообщил об этом тренеру после поражения “Райо Вальекано”. Рональд Куман попрощается с командой в четверг. “Барселона” благодарит его за работу в клубе и желает ему всего лучшего в дальнейшей карьере”, – говорится в заявлении на сайте клуба.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach