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Официально. Барселона уволила Рональда Кумана

Испания
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(1 голосов)

Ожидается, что новым тренером Барселоны станет Хави

Официально. Барселона уволила Рональда Кумана

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Барселона” отправила в отставку главного тренера первой команды Рональда Кумана, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец лишился своей должности после поражения от “Райо Вальекано” (0:1), которое стало для “Барселоны” третьим за последние четыре тура Ла Лиги.

“Барселона” освободила Рональда Кумана от его обязанностей. Президент клуба сообщил об этом тренеру после поражения “Райо Вальекано”. Рональд Куман попрощается с командой в четверг. “Барселона” благодарит его за работу в клубе и желает ему всего лучшего в дальнейшей карьере”, – говорится в заявлении на сайте клуба.

Как сообщает El País, увольнение Кумана будет стоить “Барселоне” 12 млн евро.

Ожидается, что новым тренером “Барселоны” будет Хави. Об этом информируют Cope, Goal и Rac1. Так как Хави в данный момент возглавляет катарский клуб “Аль-Садд”, “Барселоне” потребуется некоторое время, чтобы утвердить его в должности. И.о. тренера будет наставник молодежной команды Серхи Бархуан. Возможно он будет работать на матчах с “Алавесом”, “Динамо” Киев и “Сельтой”, а Хави примет команду уже во время ноябрьской международной паузы.

В других СМИ также называется кандидатура главного тренера “Ривер Плейта” Марсело Гальярдо.

Поражение от “Райо Вальекано” стало третьим для “Барселоны” в Ла Лиге. В десяти турах чемпионата Испании команда Кумана набрала всего 15 очков. Также “Барселона” уступила в двух поединках группового раунда Лиги чемпионов. “Барселона” не выигрывает выездные матчи с 22 мая.

Куман возглавил “Барселону” в августе 2020 года. Он провел во главе команды 67 матчей: 39 побед, 12 ничьих, 16 поражений. Под руководством нидерландца “Барселона” выиграла один трофей, победив в финале Кубка Испании-2021 “Атлетик” Бильбао.

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта ранее никогда не увольнял тренеров. Во время его первой каденции (2003-10) Франк Райкаард отработал пять лет своего контракта, а в 2008 году Лапорта назначил главным тренером Хосепа Гвардиолу.

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В статье: Рональд Куман Барселона Ла Лига
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Комментарии (28)
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italiano
28.10.2021 в 02:29
Зря отпустили тренера в псж))))
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italiano
28.10.2021 в 02:24
Хацкевич будет норм)))
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йоперний театр (Наш футбол)
28.10.2021 в 02:13
Для Хави рановато. Если назначат, пожелаю только удачи.
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Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 02:20
Хави - это на данный момент "шило на мыло"
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ДВ (Одесса)
28.10.2021 в 02:08
Шансы Динамо понижаются ...
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Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 02:26
Господзии.. А они хоть были те шансы то? Даже такая Барса на две головы сильнее Динамо.
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йоперний театр (Наш футбол)
28.10.2021 в 02:08
Поздравляю. Интересно, кто следующий?
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Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 02:17
Скоро узнаем. Вариантов достаточно, от временного тренера молодёжки до Тен Хага и Конте.
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italiano
28.10.2021 в 02:23
Какой Конте))))))…денег нет ни на зарплату ,ни на трансферы под Конте!!
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йоперний театр (Наш футбол)
28.10.2021 в 02:26
Мне кажется, что Тен Хаг, больше подошел бьі Реалу, он все-таки, на мой взгляд, склонен больше к силовому футболу. Барселоне нужен технарь.
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Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 02:33
Ну Конте это я так, для весу больше... А вдруг.. а мало ли.. чем, как говорится Кабан не шутит.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 02:07
Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 02:06
Слава Богу, я не буду больше видеть эту толстожопую красную харю в синем джемперочке!
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
28.10.2021 в 01:48
Поздравляю всех болельщиков клуба Барселона. Оказалось не все так плохо! Главное, чтоб на замену не взяли какого-нибудь «специалиста» типа Тьери Анри.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 01:48
Та типун тебе на язык.
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
28.10.2021 в 01:50
Не нужен мне типун. Я очень надеюсь, что Хави действительно будет назначен. Тогда даже я, немного, но начну переживать за Барсу
0
0
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Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 01:53
Боюсь с Хави ты ошибаешься насчёт того, шо именно он нужен Барсе. Но... посмотрим короче. Лично я против Хави.
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.10.2021 в 02:06
Я тоже против назначения Хави.
0
0
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Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 01:46
Ну, а теперь за дело братья барселонцы, надо подымать Барсу из руин. Дел невпроворот. Рано они нас похоронили. Не долго я не болел за Барсу. 4 дня. Короче не считается.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
28.10.2021 в 01:53
Ты предатель. В наказание, теперь год будешь болеть за Осасуну. Кстати, поздравляю, твоя любимая команда сегодня в ничью сыграла со злейшим соперником твоей бывшей любимой команды.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 01:56
Не надо, не надо.. Я давно уже предупреждал здесь, все свидетели. Пока Куманя не уволят...
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.10.2021 в 01:44
Hallelujah !!! Praise the Lord !!!
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+1
-1
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Ардалион (землянин)
28.10.2021 в 01:39
Ура! Ура! Ура!
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.10.2021 в 01:46
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
28.10.2021 в 01:47
0
0
sasha_lv (Львів)
28.10.2021 в 01:39
Хоч і поклонник реалу,но Барсу реально шкода...Сьогодні трошки дивився матч Барси, команда горить а куман сидить,либиться...
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2021 в 01:37
На кого ж ти нас покинув
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+1
0
sasha_lv (Львів)
28.10.2021 в 01:43
......" он улетел,но обещал вернуться..." (с)
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0
0


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