Официально. Барселона уволила Рональда Кумана

“Барселона” отправила в отставку главного тренера первой команды Рональда Кумана, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец лишился своей должности после поражения от “Райо Вальекано” (0:1), которое стало для “Барселоны” третьим за последние четыре тура Ла Лиги.

“Барселона” освободила Рональда Кумана от его обязанностей. Президент клуба сообщил об этом тренеру после поражения “Райо Вальекано”. Рональд Куман попрощается с командой в четверг. “Барселона” благодарит его за работу в клубе и желает ему всего лучшего в дальнейшей карьере”, – говорится в заявлении на сайте клуба.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Как сообщает El País, увольнение Кумана будет стоить “Барселоне” 12 млн евро.

Ожидается, что новым тренером “Барселоны” будет Хави. Об этом информируют Cope, Goal и Rac1. Так как Хави в данный момент возглавляет катарский клуб “Аль-Садд”, “Барселоне” потребуется некоторое время, чтобы утвердить его в должности. И.о. тренера будет наставник молодежной команды Серхи Бархуан. Возможно он будет работать на матчах с “Алавесом”, “Динамо” Киев и “Сельтой”, а Хави примет команду уже во время ноябрьской международной паузы.

В других СМИ также называется кандидатура главного тренера “Ривер Плейта” Марсело Гальярдо.

Поражение от “Райо Вальекано” стало третьим для “Барселоны” в Ла Лиге. В десяти турах чемпионата Испании команда Кумана набрала всего 15 очков. Также “Барселона” уступила в двух поединках группового раунда Лиги чемпионов. “Барселона” не выигрывает выездные матчи с 22 мая.

Куман возглавил “Барселону” в августе 2020 года. Он провел во главе команды 67 матчей: 39 побед, 12 ничьих, 16 поражений. Под руководством нидерландца “Барселона” выиграла один трофей, победив в финале Кубка Испании-2021 “Атлетик” Бильбао.

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта ранее никогда не увольнял тренеров. Во время его первой каденции (2003-10) Франк Райкаард отработал пять лет своего контракта, а в 2008 году Лапорта назначил главным тренером Хосепа Гвардиолу.