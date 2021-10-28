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Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера
Легенда клуба может вернуться в новой роли
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Стало известно, кто может занять должность главного тренера "Барселоны", которая стала вакантной после отставки Рональда Кумана.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, основным кандидатом является 41-летний экс-футболист "сине-гранатовых" Хави Эрнандес, ныне возглавляющий "Аль-Садд".
Как отмечает источник, "Барселона" возобновила контакты с Хави в течение последних нескольких недель. Сейчас стороны находятся в ожидании продолжения переговоров.
В качестве альтернативы Хави рассматривается 48-летний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Напомним, после 10 матчей в чемпионате Испании "Барселона" с 15 баллами находится на девятой строчке. В Лиге чемпионов "каталонцы" занимают 3-е место в группе Н, имея в своем активе три очка. Единственную победу в групповом турнире еврокубка "Барселона" одержала над киевским "Динамо" (1:0).
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