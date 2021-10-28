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Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера

Испания
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Легенда клуба может вернуться в новой роли

Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Стало известно, кто может занять должность главного тренера "Барселоны", которая стала вакантной после отставки Рональда Кумана.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, основным кандидатом является 41-летний экс-футболист "сине-гранатовых" Хави Эрнандес, ныне возглавляющий "Аль-Садд".

Как отмечает источник, "Барселона" возобновила контакты с Хави в течение последних нескольких недель. Сейчас стороны находятся в ожидании продолжения переговоров.

В качестве альтернативы Хави рассматривается 48-летний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Напомним, после 10 матчей в чемпионате Испании "Барселона" с 15 баллами находится на девятой строчке. В Лиге чемпионов "каталонцы" занимают 3-е место в группе Н, имея в своем активе три очка. Единственную победу в групповом турнире еврокубка "Барселона" одержала над киевским "Динамо" (1:0).

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В статье: Хави Эрнандес Рональд Куман Барселона
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Комментарии (3)
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FCZK-1922 (Кировоград)
28.10.2021 в 09:18
Ну не знаю, когда назначали физрука Гвардиоллу там был такой состав..они могли бес тренера играть. А в данном случае Хави скорее всего превратится из главной легенды клуба а тренера неудачника, не хотелось бы этого. Мне очень нравился Хави игрок, таких светлых голов в современном футболе нет, куда этому раскрученному аргентинскому гному до Хави. На месте Хави подождал бы пока нормальный состав не соберётся.
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Spokoyno (Київ)
28.10.2021 в 09:07
Важкий вибір... Новий тренер повинен не тільки бути прихильником "барселонівському стилю", але і чітко розуміти, як його впровадити наявним складом! Так декого всадивши на лаву! До того ж мати достатньо кваліфікації щоб працювати з молоддю.
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prockop4uck (Киев)
28.10.2021 в 09:03
Заплатите Арсеналу неустойку и берите Артету. У него каталонское сердце, ученик Гвардиолы, в отличии от Хави есть опыт работы в большом клубе. Не тупите.
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