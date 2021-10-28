Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера

Ну не знаю, когда назначали физрука Гвардиоллу там был такой состав..они могли бес тренера играть. А в данном случае Хави скорее всего превратится из главной легенды клуба а тренера неудачника, не хотелось бы этого. Мне очень нравился Хави игрок, таких светлых голов в современном футболе нет, куда этому раскрученному аргентинскому гному до Хави. На месте Хави подождал бы пока нормальный состав не соберётся.