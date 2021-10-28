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Стало известно, кто будет готовить Барселону к матчу с Динамо в ЛЧ
Поединок пройдет 2 ноября в Киеве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне мы сообщали о том, что "Барселона" отправила в отставку главного тренера Рональда Кумана из-за плохих результатов команды.
По информации ElDesmarque, готовить каталонскую команду к ближайшим матчам будет наставник "Барселоны Б" 49-летний Серхи Бархуан.
Напомним, что в ближайшие выходные "сине-гранатовым" предстоит сыграть в Ла Лиге с "Алавесом" (30 октября), а уже 2 ноябре каталонская команда сыграет в Киеве с "Динамо" в матче Лиге чемпионов.
Первая встреча на Камп Ноу завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0.
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