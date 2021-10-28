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Из аренды как из засады. Игрок Барселоны лайкнул пост в Instagram с призывом уволить Кумана

Испания
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Рональд уже покинул свой пост

Из аренды как из засады. Игрок Барселоны лайкнул пост в Instagram с призывом уволить Кумана

Pere Puntí, MD

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич лайкнул публикацию, в которой журналист призывает уволить Рональда Кумана с должности главного тренера испанского гранда. Пост был выложен еще до официального пресс-релиза каталонцев.

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Напомним, боснийский хавбек выступает на правах аренды за "Бешикташ". В прошлом сезоне он получал очень мало игровой практики при голландце, их отношения были очень непростыми.

Из аренды как из засады. Игрок Барселоны лайкнул пост в Instagram с призывом уволить Кумана - изображение 1

Ожидается, что после международного перерыва испанский гранд возглавит Хави Эрнандес. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Серхи Бархуан.

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В статье: Миралем Пьянич Бешикташ (Стамбул) Рональд Куман Барселона
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Источник:
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