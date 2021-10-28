Из аренды как из засады. Игрок Барселоны лайкнул пост в Instagram с призывом уволить Кумана

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич лайкнул публикацию, в которой журналист призывает уволить Рональда Кумана с должности главного тренера испанского гранда. Пост был выложен еще до официального пресс-релиза каталонцев.

Напомним, боснийский хавбек выступает на правах аренды за "Бешикташ". В прошлом сезоне он получал очень мало игровой практики при голландце, их отношения были очень непростыми.

Ожидается, что после международного перерыва испанский гранд возглавит Хави Эрнандес. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Серхи Бархуан.