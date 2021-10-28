  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона объявила о назначении временного главного тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона объявила о назначении временного главного тренера

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Пока не договорились с Хави

Барселона объявила о назначении временного главного тренера

Фото: ФК Барселона

Новина українською

"Барселона" объявила на официальном сайте о том, что обязанности главного тренера временно будет выполнять Серхи Бархуан. Он будет работать с командой, пока не найдут замену ранее уволенному Рональду Куману.

Президент каталонцев Жоан Лапорта представит специалиста команде перед сегодняшней тренировкой, 28 октября. В ближайшие выходные "сине-гранатовым" предстоит сыграть в Ла Лиге с "Алавесом" (30 октября), а уже 2 ноябре каталонская команда сыграет в Киеве с "Динамо" в матче Лиге чемпионов.

Добавим, что в данный момент 49-летний наставник возглавляет "Барселону Б".

Читайте такжеБарселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Серхи Бархуан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Барселона

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...