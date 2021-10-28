Барселона объявила о назначении временного главного тренера

"Барселона" объявила на официальном сайте о том, что обязанности главного тренера временно будет выполнять Серхи Бархуан. Он будет работать с командой, пока не найдут замену ранее уволенному Рональду Куману.

Президент каталонцев Жоан Лапорта представит специалиста команде перед сегодняшней тренировкой, 28 октября. В ближайшие выходные "сине-гранатовым" предстоит сыграть в Ла Лиге с "Алавесом" (30 октября), а уже 2 ноябре каталонская команда сыграет в Киеве с "Динамо" в матче Лиге чемпионов.

Добавим, что в данный момент 49-летний наставник возглавляет "Барселону Б".

[ÚLTIMA HORA}



Sergi Barjuan, nou entrenador interí del FC Barcelona



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