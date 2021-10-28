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Полузащитник Барселоны избежал серьезного повреждения
Он поможет команде в ближайших матчах
Getty Images / Global Images Ukraine
Повреждение полузащитника "Барселоны" Ансу Фати не требует операции, пишет AS. По информации источника, восстановление 18-летнего испанца займет от 7 до 10 дней.
Нападающий пропустил матч 11-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1) из-за болей в колене. В нынешнем сезоне Фати провел 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.10.2021 в 18:25
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Red_Cat (Салоники)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
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Loader (Днепр)
28.10.2021 в 18:15
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