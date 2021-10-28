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Полузащитник Барселоны избежал серьезного повреждения

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Он поможет команде в ближайших матчах

Полузащитник Барселоны избежал серьезного повреждения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Повреждение полузащитника "Барселоны" Ансу Фати не требует операции, пишет AS. По информации источника, восстановление 18-летнего испанца займет от 7 до 10 дней.

Нападающий пропустил матч 11-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1) из-за болей в колене. В нынешнем сезоне Фати провел 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.10.2021 в 18:25
Придурки, верните Пасичного
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Red_Cat (Салоники)
28.10.2021 в 19:21
да ладно. игореша+рома не хуже зажигают
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.10.2021 в 18:13
Чапман, Фати нападающий, а не полузащитник
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Loader (Днепр)
28.10.2021 в 18:15
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