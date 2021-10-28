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Рональда Кумана уволили во время перелёта
Пока команда летела из Мадрида
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вчера руководство "Барселоны" уволило Рональда Кумана прямо в самолете. Команда летела назад в каталонию после матча с "Райо Вальекано" (0:1), когда Лапорта провел совещание с топ-менеджментом и принял решение о расторжении контракта с тренером, сообщает Diario Sport.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта был зол, когда садился в самолет.
Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и не будет проводить тренировку, запланированную на утро четверга.
Рональд тренировал "Барселону" с августа 2020 года. С нидерландским специалистом "сине-гранатовые" выиграли Кубок Испании.
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