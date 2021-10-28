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Рональда Кумана уволили во время перелёта

Испания
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(2 голосов)

Пока команда летела из Мадрида

Рональда Кумана уволили во время перелёта

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вчера руководство "Барселоны" уволило Рональда Кумана прямо в самолете. Команда летела назад в каталонию после матча с "Райо Вальекано" (0:1), когда Лапорта провел совещание с топ-менеджментом и принял решение о расторжении контракта с тренером, сообщает Diario Sport.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта был зол, когда садился в самолет.

Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и не будет проводить тренировку, запланированную на утро четверга.

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Рональд тренировал "Барселону" с августа 2020 года. С нидерландским специалистом "сине-гранатовые" выиграли Кубок Испании.

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В статье: Рональд Куман Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
sport.es

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Комментарии (8)
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kalan-86 (Анкара)
28.10.2021 в 19:38
Где у Кумана получилось? В Саутгемптоне разве что, и то, там уровень всегда был приблизительно одинаковый. Неплохо начал с Нидерландами отбор но решил все резко бросить, наломал кучу дров в Барсе и оставил это разбитое корыто. Но уверен, что у Хави точно все получится. Скептики делайте ставки.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
28.10.2021 в 19:55
А оптимисты что, ставки не могут делать?
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0
0
garry1530962 (Новомосковск)
28.10.2021 в 19:29
Пролетел в буквальном смысле слова )
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0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
28.10.2021 в 19:23
хотя увольнение Кумана было неизбежно, я думал, он до завершения сезона добудет
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
28.10.2021 в 19:32
Думать это ваще не твоё. Забей на это.
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+3
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
28.10.2021 в 19:55
даже не пытайся выставить себя умным, острить и.т..д. твой максимум - это попытаться связать подлежащее со сказуемым, причем далеко не всегда.1979 - это год твоего рождения?
+1
-2
prockop4uck (Киев)
28.10.2021 в 20:03
ничосе у кота бомбануло, поэмку настрочил
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
28.10.2021 в 20:13
прокопчук - результат пьяного зачатия
0
0


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