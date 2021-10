Спасибо тебе, Фалькао! После увольнения Кумана у Барсы появился шанс на выздоровление

Спасибо тебе, Фалькао!

Даже в 35 лет после десятка травм и вояжа в Турцию ты оказался достаточно силен, чтобы убрать мяч из-под инертного Пике и пробить с левой четко под штангу.

Этот гол стал последней каплей, переполнившей чашу. Можно сколько угодно рассказывать о трудных временах и строительстве нового проекта, но, если ты проигрываешь "Райо Вальекано", тебя не воспримут всерьез.

Произошедшее на "Вальекасе" симптоматично. Да, "Барса" имела 3-4 удобных шанса, чтобы забить; у Мемфиса Депая был даже пенальти. Но каталонцы не выглядели лучшей командой на поле.

1 - Memphis Depay ???????? has missed his first penalty in league competition since February 2019 against Monaco. The Dutchman had converted all 11 he had taken since today against Rayo Vallecano (nine with Lyon and two with Barcelona). Stop. pic.twitter.com/njzjB9mC4b — OptaJose (@OptaJose) October 27, 2021

И ладно, Гави - парню 17 лет, и когда он промахивается с 7 метров по летящему мячу, это можно списать на волнение. Сержиньо Деста и Серхио Агуэро так оправдать не выйдет. Как не выйдет отмазать Бускетса за решающую обрезку на своей половине, или Пике, купившегося на простейший финт.

Расхлябанность. Безыдейность. Неготовность бороться до последнего. Как там говорил Пике после матча с "Атлетико"? "Мы бы не забили, даже если бы матч длился еще три часа".

В этих словах менталитет новой "Барселоны". Она признает, что больше не уверена в себе. Маленькие команды этим пользуются. Вчера "Райо", а до него "Кадис", "Гранада"; выезд в Лиссабон фанаты "Кулес" до сих пор вспоминают с ужасом. Про матчи с "большими" "Реалом", "Атлетико" или "Баварией" даже говорить нечего.

В ее нынешнем состоянии "Барса" способна обыгрывать лишь откровенно плохих соперников, наподобие киевского "Динамо". В Примере это означает место не выше 12-го.

3 - Barcelona are winless in their last three away trips in LaLiga (D2 L1), failing to score in the last two - they have not gone three in a row away without scoring in the competition since February 2003 (3). Defiance. pic.twitter.com/p7HUb7XDPv — OptaJose (@OptaJose) October 27, 2021

Лапорта закрывал на это глаза, морщась от трат, которые пришлось бы понести в случае досрочного увольнения Кумана. Гол Фалькао заставил президента забыть о бухгалтерии и вспомнить об игре. Как написала Mundo Deportivo, когда рана кровоточит, прежде всего надо остановить кровотечение, а уже затем лечить.

Вот для чего Кумана убрали - чтоб остановить кровь. Да, придется заплатить 12 млн неустойки, и нет никаких гарантий, что у нового тренера получится. Но это хотя бы шанс.

***

Спасибо тебе, Луис Энрике!

Если бы не твоя работа со сборной Испании, мы бы подумали, что корень проблем "Барсы" в плохой форме Бускетса, Гави, Педри и других исполнителей.

Pablo Paez Gavi (@pablogavi10) vs France - Spain Nations League Final (10/10/21)

pic.twitter.com/ztikCN2B7r — FCB Canteranos (@fcbcanteranos) October 11, 2021

Летний чемпионат Европы и осеняя Лига Наций доказали обратное. Умение Бускетса контролировать пространство и разбивать прессинг топ-уровня никуда не делись; опорник "Барсы" был лучшим хавбеком на поле в обоих матчах против чемпионов Европы итальянцев, играя с душой, по-капитански.

Поднял свои акции на летнем Евро Педри, а Гави и подавно заявил о себе благодаря Энрике, нашедшему для тинэйджера посильную роль даже в финале Лиги Наций.

Получилась удивительная ситуация: игроки "Барсы" приехали в сборную оплеванные после череды катастрофичных матчей, там внезапно заиграли на уровне мировых топов, но, вернувшись обратно в клуб, снова превратились в слабаков.

Если раньше сомнения в тактических способностях Кумана лишь изредка высказывались в СМИ, то теперь о них заговорили вовсю. Энрике выставил голландца двоечником в глазах футбольного мира.

Sergio Busquets vs. Italy:



◎ 2 shots



Sergio Busquets in 36 La Liga games in 2020/21:



◎ 3 shots



Finally letting fly. pic.twitter.com/EySWHr52sU — Squawka Football (@Squawka) July 6, 2021

Жаль, Пике со сборной завязал - вне сомнений, у Лучо он тоже бы показал класс. Как и Бускетс, и Гави, и остальные каталонцы, Жерар - игрок системы. В сборной Испании она налажена, в "Барселоне" - нет.

А что значит игрок без системы? Посмотрите на "ПСЖ", где мучатся Месси и Мбаппе, или на "МЮ", где даже Роналду не в силах исправить косяки Сульшера. Футбол, как ни крути, игра коллективная. И если коллектив не обучен как следует, если он разобщен и потерял веру в себя, никакая индивидуальность не исправит ситуацию.

К слову сказать, еще в прошлом сезоне проблески системы в "Барселоне" наблюдались. Команда плохо защищалась, это правда, но, с другой стороны, еще создавала удобные ситуации, откуда Месси мог что-то сообразить. В те редкие дни, когда шла игра у Гризманна и Френки де Йонга, это выливалось в яркие перфомансы, вроде 4:0 в финале Кубка короля с "Атлетиком".

Кому-то могло показаться, что таким образом "Барса" демонстрирует веру в тренера и его идеи. Увы, это была иллюзия. Не было никаких идей. Если каталонцы в кого-то и верили, то только в Месси.

Ушел Лео - и даже проблесков мысли не осталось.

***

Ну и тебе спасибо, Лапорта!

Как кажется со стороны, ты опоздал на месяц-полтора, но лучше поздно, чем никогда.

Понятно, что легко не будет. "Барса" зажата в жесткие рамки регулятором; сегодня клуб может потратить на годовую зарплату тренера не больше 2,9 млн. Вдобавок команда в яме, и дорогостоящего усиления не будет 2-3 года.

Since Memphis Depay has joined…



Messi left



Aguero joins but misses the first 8 games



Barcelona reveal they are $1.57 billion in debt



Club currently lie in 9th



Koeman sacked

/A pic.twitter.com/RXPymII3PM — Hairdryer Treatment (@Hairdryer_Pod) October 28, 2021

По большому счету, это даже не работа - это электрический стул. Сесть в него может либо человек без репутации, либо "свой" человек.

Фаворит понятен. И СМИ, и бывшие футболисты называют его в один голос - Хави Эрнандес. Тот самый, у которого невозможно было отобрать мяч на пике карьеры, и который последние годы проповедовал арабам тики-таку, как его предки индейцам слово божье.

Говорят, он даже трофеи выигрывал в Катаре, вот только бюджет его команды был в несколько раз больше остальных. В тепличных условиях легко быть миссионером. В "Барсе", чья зарплатная ведомость меньше 5-6 клубов Ла Лиги, уровень сложности резко возрастет, а опыта работы в стрессовых ситуациях у Хави нет. Есть лишь фундаментальные знания футбола, но это пыль в глаза. Гари Невилл тоже блестящий аналитик, но что у него вышло с "Валенсией"?

Впрочем, это так, на будущее. Пока Хави даже не объявили официально - переговоры с "Аль-Саддом" еще впереди; в Доху уже вылетел Матеу Алемани.

Xavi has Al Sadd playing beautiful football pic.twitter.com/xVRMwCyeuJ — ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2021

Marca пишет, что план Б - это Марсело Гальярдо из "Ривер Плейт", но, честно говоря, не совсем понятно, зачем ему покидать насиженное место ради разваленной команды и 3 млн евро? В бытность игроком Эль Муньеко любил авантюры, а тренером - не очень.

Третий обсуждаемый вариант - нынешний и.о. главного Серхи Бархуан, но у него такое резюме, что даже Сетьен на его фоне покажется звездой тренерского цеха.

***

Негусто, да, но таковы реалии "Барселоны". Лапорта может сколько угодно нахваливать Клоппа или Холанда, но прямо сейчас они в другой галактике, до которой очень далеко.

Ronald Koeman is out as Barcelona manager.



He managed for 66 matches across all competitions, posting a record of 39 wins, 16 losses, and 12 draws.



Koeman's only title with the club was the 2020-21 Copa del Rey. pic.twitter.com/CpFdkACL26 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 27, 2021

"Барса" уволила Кумана, чтоб не участвовать в борьбе за выживание. Провалившись и как тактик, и как психолог, Рональд довел команду до состояния, когда и этого нельзя исключать. Поражение от "Райо" Mundo назвала "вхождением в опасную трясину". Кондуктор, то есть Лапорта, нажал на тормоза, ведь выбора не оставалось.

Из хорошего Куман оставил по себе лишь Кубок короля и дебюты Гави, Фати, Нико и Бальде. Ну и память о его игроцких подвигах тоже осталась, конечно. Так бывает - великий игрок вырос в плохого тренера. "Барсе" следовало послушать Каньисареса, признававшегося, что "хуже специалиста он не видел в своей жизни".

Да и не он один. Еще в 2014 году экс-капитан "Валенсии" Давид Альбельда, которого Куман выставил из команды точь-в-точь как потом Суареса, шутил, мол, назначьте Рональда в доминировавшую на тот момент "Барсу" - так хоть интрига в чемпионате появится.

Eski Galatasaraylı Radamel Falcao'dan İspanyol devi Barcelona'yı yıkan gol!pic.twitter.com/KNLSL1eRrn — Haber365 Spor (@haber365spor) October 28, 2021

И что же? Назначили. И интрига действительно вернулась - прямо сейчас наверху Примеры сразу четыре команды!

Вот только "Барсы" среди них нету. Куман справился даже хуже, чем ждали его враги.