Примера. Ла Реал вернул себе лидерство, а Гранада спаслась на 97-й минуте

Очень классный и веселый матч сыграли команды под проливным дождем в Виго. "Сосьедад" победил, но "Сельту" вообще не за что упрекать.

Обмен острыми моментами начался с самого начала - Райан отразил удар Суареса в упор; Дитуро ответил сэйвом после выстрела Исака. Так оно и продолжилось.

"Сельте" лучше удалась концовка первого тайма, когда она просто обязана была выходить вперед, но резервный голкипер "Сосьедада" исполнил невероятный двойной сэйв. Как он отразил удар Санти Мины - это чистое волшебство.

После перерыва игра еще больше раскрылась. "Сосьедад" открыл счет в быстрой контратаке, которую и разогнал, и завершил Исак.

Alexander #Isak ???????? last 6 games in all competitions:



Celta Vigo

Atleti

SK Sturm Graz

Mallorca

Greece

Kosovo

#RealSociedad #CeltaRealSociedad pic.twitter.com/SR6JAPeJES — Forca LaLiga (@ForcaLaliga) October 28, 2021

"Сельта" ответила на это выходом на ворота Аспаса, но Райан и здесь отбил удар, а позже в прыжке дотянулся до добивания Браиса Мендеса. Если этого австралийца не назовут игроком тура, то это просто нечестно.

В итоге "Кельты" таки сравняли счет, но лишь из офсайда - это Браис на сантиметры опередил защитников, вываливаясь на ворота после очередного классного розыгрыша по центру. Гости же ответили на это убийственно - Элустондо забил второй, замкнув подачу с углового.

Этот "Сосьедад" своей эффективностью и способностью побеждать при равной игре очень напоминает "Лестер" Клаудио Раньери. Ни на что не намекаем, но констатировать это надо. В таблице баски уже на три очка оторвались от ближайших преследователей, набрав 24 балла. "Сельта", несмотря на классное выступление, идет аж 14-й с 10 очками.

11-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Исак, 54, Элустондо, 80

"Сельта": Дитуро - Мальо (Солари, 78), Айду (Араухо, 88), Мурильо, Галан - Бельтран (Тапиа, 68) - Браис Мендес, Денис Суарес (Тиаго Гальярдо, 78), Нолито (Серви, 68) - Аспас, Мина

"Реал Сосьедад": Райан - Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 84) - Субименди, Мерино - Янузай (Субельдия, 65), Давид Сильва (Турьентес, 65), Порту (Серлот, 65) - Исак (Лобете, 78)

Предупреждение: Бельтран, 45

Впервые в сезоне был близок к победе "Хетафе", но не дотерпел секунд 20. "Гранада" отыгралась в самой последней атаке.

"Насриды" активнее начали матч, но Монторо, Рочина и Милья поочередно пробили выше цели с неплохих позиций. "Хетафе", до этого забивший два гола в десяти турах, ожидаемо отсиживался позади.

Гол Энеса Унала был как гром среди ясного неба - пошла подача со штрафного, Кабако продлил, и турок с пары метров вбил мяч в сетку.

"Гранада" и без того испытывала проблемы в нападении, а тут еще следовало отреагировать на ситуацию. Как, скажите? Впереди у южан ничего и не было, аж пока арбитр не назначил довольно спорный пенальти за касание мяча рукой у Арамбарри. Все тот же Суарес подошел к мячу - и пальнул так, что, кажется, перебил даже трибуну стадиона.

В общем, все шло к первой в сезоне победе "Хетафе", но на последних минутах он подсел физически и даже с выносами не всегда справлялся. А тут еще и арбитр добавил аж 7 минут - ну как тут выстоишь?

Короче говоря, на 97-й минуте синие таки пропустили - 39-летний Хорхе Молина забил с ближней штанги после подачи с углового.

После 11 туров у "Гранады" 8 очков, у "Хетафе" - 3. Обе команды идут в зоне вылета и, наверное, уже сейчас больше соответствуют уровню Сегунды, чем Примеры.

11-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Молина, 90+7 - Унал, 36

"Гранада": Масимиану - Кини (Пуэртас, 57), Виктор Диас, Абрам, Эскудеро - Монторо (Молина, 57), Милья, Мончу (Соро, 79) - Рочина, Луис Суарес, Мачис (Бакка, 79)

"Хетафе": Сория - Ньом, Кабако (Флорентину Луиш, 68), Митрович, Куэнка - Дамьен Суарес (Иглесиас, 86), Арамбарри, Максимович, Аленья (Тимор, 68) - Унал (Сильва, 86), Поведа (Мата, 80)

Предупреждения: Монторо, 45 - Ньом, 60, Максимович, 77, Унал, 78, Сория, 80