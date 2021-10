Примера. Ла Реал вернул себе лидерство, а Гранада спаслась на 97-й минуте

Очень классный и веселый матч сыграли команды под проливным дождем в Виго. "Сосьедад" победил, но "Сельту" вообще не за что упрекать.

Обмен острыми моментами начался с самого начала - Райан отразил удар Суареса в упор; Дитуро ответил сэйвом после выстрела Исака. Так оно и продолжилось.

"Сельте" лучше удалась концовка первого тайма, когда она просто обязана была выходить вперед, но резервный голкипер "Сосьедада" исполнил невероятный двойной сэйв. Как он отразил удар Санти Мины - это чистое волшебство.

После перерыва игра еще больше раскрылась. "Сосьедад" открыл счет в быстрой контратаке, которую и разогнал, и завершил Исак.

Alexander #Isak ???????? last 6 games in all competitions:



Celta Vigo

Atleti

SK Sturm Graz

Mallorca

Greece

Kosovo

#RealSociedad #CeltaRealSociedad pic.twitter.com/SR6JAPeJES