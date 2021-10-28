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Примера. Ла Реал вернул себе лидерство, а Гранада спаслась на 97-й минуте
В Испании завершается 11-й тур чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
Очень классный и веселый матч сыграли команды под проливным дождем в Виго. "Сосьедад" победил, но "Сельту" вообще не за что упрекать.
Обмен острыми моментами начался с самого начала - Райан отразил удар Суареса в упор; Дитуро ответил сэйвом после выстрела Исака. Так оно и продолжилось.
"Сельте" лучше удалась концовка первого тайма, когда она просто обязана была выходить вперед, но резервный голкипер "Сосьедада" исполнил невероятный двойной сэйв. Как он отразил удар Санти Мины - это чистое волшебство.
После перерыва игра еще больше раскрылась. "Сосьедад" открыл счет в быстрой контратаке, которую и разогнал, и завершил Исак.
Alexander #Isak ???????? last 6 games in all competitions:— Forca LaLiga (@ForcaLaliga) October 28, 2021
Celta Vigo
Atleti
SK Sturm Graz
Mallorca
Greece
Kosovo
#RealSociedad #CeltaRealSociedad pic.twitter.com/SR6JAPeJES
"Сельта" ответила на это выходом на ворота Аспаса, но Райан и здесь отбил удар, а позже в прыжке дотянулся до добивания Браиса Мендеса. Если этого австралийца не назовут игроком тура, то это просто нечестно.
В итоге "Кельты" таки сравняли счет, но лишь из офсайда - это Браис на сантиметры опередил защитников, вываливаясь на ворота после очередного классного розыгрыша по центру. Гости же ответили на это убийственно - Элустондо забил второй, замкнув подачу с углового.
Этот "Сосьедад" своей эффективностью и способностью побеждать при равной игре очень напоминает "Лестер" Клаудио Раньери. Ни на что не намекаем, но констатировать это надо. В таблице баски уже на три очка оторвались от ближайших преследователей, набрав 24 балла. "Сельта", несмотря на классное выступление, идет аж 14-й с 10 очками.
11-й тур. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:2
Голы: Исак, 54, Элустондо, 80
"Сельта": Дитуро - Мальо (Солари, 78), Айду (Араухо, 88), Мурильо, Галан - Бельтран (Тапиа, 68) - Браис Мендес, Денис Суарес (Тиаго Гальярдо, 78), Нолито (Серви, 68) - Аспас, Мина
"Реал Сосьедад": Райан - Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 84) - Субименди, Мерино - Янузай (Субельдия, 65), Давид Сильва (Турьентес, 65), Порту (Серлот, 65) - Исак (Лобете, 78)
Предупреждение: Бельтран, 45
Впервые в сезоне был близок к победе "Хетафе", но не дотерпел секунд 20. "Гранада" отыгралась в самой последней атаке.
"Насриды" активнее начали матч, но Монторо, Рочина и Милья поочередно пробили выше цели с неплохих позиций. "Хетафе", до этого забивший два гола в десяти турах, ожидаемо отсиживался позади.
Гол Энеса Унала был как гром среди ясного неба - пошла подача со штрафного, Кабако продлил, и турок с пары метров вбил мяч в сетку.
"Гранада" и без того испытывала проблемы в нападении, а тут еще следовало отреагировать на ситуацию. Как, скажите? Впереди у южан ничего и не было, аж пока арбитр не назначил довольно спорный пенальти за касание мяча рукой у Арамбарри. Все тот же Суарес подошел к мячу - и пальнул так, что, кажется, перебил даже трибуну стадиона.
Se salvaron &#&@_@_@__@&@_@_@_@&^^£^£ pic.twitter.com/GUbbyeB66n— 刀丹∨工刀 ム◯れ乙丹ㄥモ乙 (@IngDAVID1182) October 28, 2021
В общем, все шло к первой в сезоне победе "Хетафе", но на последних минутах он подсел физически и даже с выносами не всегда справлялся. А тут еще и арбитр добавил аж 7 минут - ну как тут выстоишь?
Короче говоря, на 97-й минуте синие таки пропустили - 39-летний Хорхе Молина забил с ближней штанги после подачи с углового.
После 11 туров у "Гранады" 8 очков, у "Хетафе" - 3. Обе команды идут в зоне вылета и, наверное, уже сейчас больше соответствуют уровню Сегунды, чем Примеры.
11-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"
"Гранада" - "Хетафе" - 1:1
Голы: Молина, 90+7 - Унал, 36
"Гранада": Масимиану - Кини (Пуэртас, 57), Виктор Диас, Абрам, Эскудеро - Монторо (Молина, 57), Милья, Мончу (Соро, 79) - Рочина, Луис Суарес, Мачис (Бакка, 79)
"Хетафе": Сория - Ньом, Кабако (Флорентину Луиш, 68), Митрович, Куэнка - Дамьен Суарес (Иглесиас, 86), Арамбарри, Максимович, Аленья (Тимор, 68) - Унал (Сильва, 86), Поведа (Мата, 80)
Предупреждения: Монторо, 45 - Ньом, 60, Максимович, 77, Унал, 78, Сория, 80
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