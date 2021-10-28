  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Игрок Гранады сделал самый высокий промах с пенальти в этом сезоне – Видео
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Гранады сделал самый высокий промах с пенальти в этом сезоне – Видео

Испания
(1 голосов)

Так высоко мяч мало кто может запустить

Игрок Гранады сделал самый высокий промах с пенальти в этом сезоне – Видео

Фото: https://twitter.com/GranadaCdeF/ автор неизвестен

Новина українською

В матче Примеры "Гранада" – "Хетафе" произошел курьезный момент с нереализованным пенальти хозяев. На 78 минуте Луис Хавьер Суарес эффектно пробил "по воробьям".

К моменту пробития хозяева проигрывали 1:0, а главный тренер "Гранады" закрыл глаза, чтобы не видеть удара. Видимо, правильно сделал. Суарес взял уверенный разбег, но пробил настолько высоко, что пришлось бы объясняться.

Форвард быстро сориентировался и сразу же показал на точку, намекая на неровности газона.

Фортуна сжалилась над хозяевами и "Гранада" героически вырвала ничью на 97 минуте, с помощью гола вышедшего на замену Хорхе Молины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Хорхе Молина Гранада "Хетафе"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Romerik (YNWA)
28.10.2021 в 23:26
Ахах. Понял что обоср*лся и сразу показал на точку в оправдание. Молодец, выкрутился...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...