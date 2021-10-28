Игрок Гранады сделал самый высокий промах с пенальти в этом сезоне – Видео

В матче Примеры "Гранада" – "Хетафе" произошел курьезный момент с нереализованным пенальти хозяев. На 78 минуте Луис Хавьер Суарес эффектно пробил "по воробьям".

К моменту пробития хозяева проигрывали 1:0, а главный тренер "Гранады" закрыл глаза, чтобы не видеть удара. Видимо, правильно сделал. Суарес взял уверенный разбег, но пробил настолько высоко, что пришлось бы объясняться.

Форвард быстро сориентировался и сразу же показал на точку, намекая на неровности газона.

Фортуна сжалилась над хозяевами и "Гранада" героически вырвала ничью на 97 минуте, с помощью гола вышедшего на замену Хорхе Молины.