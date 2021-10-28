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Дочери Марадоны о матче Барселоны и Боки: Они делают бизнес из смерти отца

Испания
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Ещё и матч в Саудовской Аравии

Дочери Марадоны о матче Барселоны и Боки: Они делают бизнес из смерти отца

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Дочери Диего Марадоны заявили, что не посетят матч между "Барселоной" и "Бока Хуниорс", который пройдет в Саудовской Аравии 14 декабря, сообщает Cuatro. Также девушки раскритиковали одного из организаторов: "Он утверждает, что его дети(Марадоны) не имеют никаких прав".

Дальма и Джанинна раскритиковали идею о проведении игры, которую посвятят первой годовщине со дня смерти Марадоны. Команды разыграют кубок его имени.

"Они делают бизнес из смерти моего отца", – сказала Дальма.

Также девушки подвергли критике Матиаса Морлу, который участвовал в организации матча в качестве посредника.

"Этот парень подошел к моему отцу как болельщик, а теперь утверждает, что владеет имиджевыми правами, его именем. Он утверждает, что его дети не имеют никаких прав", – заявила Дальма.

Напомним, что Диего Марадона погиб 14 декабря 2020 года. В прошлом он выступал, помимо прочих клубов, за "Барселону" и "Бока Хуниорс".

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В статье: Диего Марадона Бока Хуниорс (Аргентина) Барселона Саудовская Аравия
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Источник:
cuatro.com

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