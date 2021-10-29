Примера. Леванте - Атлетико 2:2. Скучный чемпион и очень странный судья

Мы так много говорим о проблемах "Барсы" и "Реала", что порой забываем - у "Атлетико" в этом сезоне их не меньше. Сегодня "Кольчонерос" это убедительно доказали в матче с одной из слабейших команд Ла Лиги.

Собственно, "Атлетико" хватило минут на 15 нормального, интересного зрителю футбола. На этом отрезке мадридцы прижали аутсайдера Примеры, провели несколько опасных атак, и если Феликсу забить не повезло, то Гризманн с нескольких метров головой был точен.

Казалось бы, что мешает продолжить в том же духе? Но нет, "Атлетико" отдал инициативу хозяевам, почти не предпринимая попыток забить еще.

Конечно, кончилось все печально. Коке успел спасти от автогола Эктора Эрреру в середине тайма, но уже через минуту пенальти на свои ворота привез Луис Суарес. С точки Облака легко переиграл Барди - 1:1.

7 - Seven of 21 goals scored by @enisbardhi10 in @LaLigaEN with @LevanteUDen have come from set pieces, but this is his first goal from the penalty spot (other six came via direct free kicks). Specialist. pic.twitter.com/xxFhikVTQR — OptaJose (@OptaJose) October 28, 2021

Второй тайм матча в целом напоминал качественное снотворное. Никаких опасных моментов, острых ударов, даже грубых фолов - и то не было. Симеоне носился у бровки, пытаясь завести команду, но тщетно. Инертного Суареса пришлось менять уже на 59-й минуте. Вскоре за ним последовал и Гризманн.

Как "Атлетико" в итоге забил - загадка. Так, наверное, умеет он один - на ровном месте де Паулю удался проход с пасом на Матеуса Кунью, и тот в падении провел дебютный для себя гол в Примере.

Но и это цветочки. Еще больший концерт в концовке выдал арбитр встречи Пабло Гонсалес Фуэртес. Даже 10 повторов не дали ответ - за что он назначил второй пенальти на ворота "Атлетико"? Игроки ругались, Симеоне удалился - тот еще был концерт. Ну а Барди с точки сравнял счет - 2:2.

The Ciutat de València is a real bogey ground for Atlético Madrid.



They have only won once there under Diego Simeone*



1 win (2017)

5 draws

3 defeats



*They did win away in 2020, but that was in La Nucia. pic.twitter.com/OJsWv5mRvK — Matthew Clark (@MattClark_08) October 28, 2021

В таблице "Лягушки" после ничьей остались 19-ми, имея 6 очков. "Атлетико" же упустил шанс догнать лидеров и с 19 очками делит 6-7 места с "Осасуной".

11-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Барди, 37, 90 (оба - с пенальти) - Гризманн, 12, Матеус Кунья, 76

"Леванте": Айтор Фернандес - Сон (Мирамон, 70), Робер, Дуарте, Везу, Франкеса - Пепелу (де Фрутос, 80), Мальса (Пабло Мартинес, 76), Барди - Дани Гомес (Кантеро, 70), Моралес

"Атлетико": Облак - Хименес, Фелипе, Эрмосо (Ренан Лоди, 67) - Трипьер, Эррера (де Пауль, 59), Коке, Карраско - Гризманн (Матеус Кунья, 72), Феликс - Суарес (Корреа, 59)

Предупреждения: Пепелу, 40, Робер, 90+5 - Эрмосо, 18, Фелипе, 25, Коке, 65, Хименес, 85, Корреа, 87

Удаление: Робер, 90+8