Примера. Леванте - Атлетико 2:2. Скучный чемпион и очень странный судья

Мы так много говорим о проблемах "Барсы" и "Реала", что порой забываем - у "Атлетико" в этом сезоне их не меньше. Сегодня "Кольчонерос" это убедительно доказали в матче с одной из слабейших команд Ла Лиги.

Собственно, "Атлетико" хватило минут на 15 нормального, интересного зрителю футбола. На этом отрезке мадридцы прижали аутсайдера Примеры, провели несколько опасных атак, и если Феликсу забить не повезло, то Гризманн с нескольких метров головой был точен.

Казалось бы, что мешает продолжить в том же духе? Но нет, "Атлетико" отдал инициативу хозяевам, почти не предпринимая попыток забить еще.

Конечно, кончилось все печально. Коке успел спасти от автогола Эктора Эрреру в середине тайма, но уже через минуту пенальти на свои ворота привез Луис Суарес. С точки Облака легко переиграл Барди - 1:1.

7 - Seven of 21 goals scored by @enisbardhi10 in @LaLigaEN with @LevanteUDen have come from set pieces, but this is his first goal from the penalty spot (other six came via direct free kicks). Specialist. pic.twitter.com/xxFhikVTQR