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"Обнимаю, мистер". Лидер обороны Барселоны отреагировал на увольнение Рональда Кумана
Ибо резонансное событие
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике лаконично отреагировал на увольнение нидерландского специалиста Рональда Кумана в своих социальных сетях.
"Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Обнимаю, мистер".
Ha sido un placer enorme estar a tus órdenes @RonaldKoeman. Te deseo toda la suerte del mundo en el futuro. Un fuerte abrazo míster. pic.twitter.com/HGoFtztDNh— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 28, 2021
Напомним, Куман был отправлен в отставку после поражения "Барселоны" в поединке 11-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (0:1). Голландец возглавил "сине-гранатовых" в августе прошлого года. Вместе с Рональдом "Барса" взяла Кубок Испании и бронзу чемпионата. Сейчас исполняет обязанности главного тренера команды Серхи Бархуан.
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