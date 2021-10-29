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"Обнимаю, мистер". Лидер обороны Барселоны отреагировал на увольнение Рональда Кумана

Испания
(2 голосов)

Ибо резонансное событие

"Обнимаю, мистер". Лидер обороны Барселоны отреагировал на увольнение Рональда Кумана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике лаконично отреагировал на увольнение нидерландского специалиста Рональда Кумана в своих социальных сетях.

"Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Обнимаю, мистер".

Напомним, Куман был отправлен в отставку после поражения "Барселоны" в поединке 11-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (0:1). Голландец возглавил "сине-гранатовых" в августе прошлого года. Вместе с Рональдом "Барса" взяла Кубок Испании и бронзу чемпионата. Сейчас исполняет обязанности главного тренера команды Серхи Бархуан.

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В статье: Рональд Куман Барселона Жерар Пике
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
29.10.2021 в 10:51
"Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман."
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Skin Bastard (Кривой Рог)
29.10.2021 в 11:34
"Ошибка" Пике позволила Куману покинуть Барсу с неустоечкой в 12 млн. Совпадение? "Обнимаю, мистер"
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