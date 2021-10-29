"Обнимаю, мистер". Лидер обороны Барселоны отреагировал на увольнение Рональда Кумана

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике лаконично отреагировал на увольнение нидерландского специалиста Рональда Кумана в своих социальных сетях.

"Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Обнимаю, мистер".

Ha sido un placer enorme estar a tus órdenes @RonaldKoeman. Te deseo toda la suerte del mundo en el futuro. Un fuerte abrazo míster. pic.twitter.com/HGoFtztDNh — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 28, 2021

Напомним, Куман был отправлен в отставку после поражения "Барселоны" в поединке 11-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (0:1). Голландец возглавил "сине-гранатовых" в августе прошлого года. Вместе с Рональдом "Барса" взяла Кубок Испании и бронзу чемпионата. Сейчас исполняет обязанности главного тренера команды Серхи Бархуан.