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Казалось бы, смешная сумма. Барселона не хочет выплачивать Аль-Садду отступные за Хави

Испания
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(1 голосов)

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Казалось бы, смешная сумма. Барселона не хочет выплачивать Аль-Садду отступные за Хави

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Барселоны" не желает выплачивать "Аль-Садду" 1 миллион евро отступных за Хави Эрнандеса за уход испанского специалиста, об этом сообщает RAC1.

Боссы каталонцев ожидают, что Хави сам будет вести переговоры с функционерами "Аль-Садда" и убедит катарских представителей отпустить его бесплатно. Естественно, "Барселона" пока еще не обсуждала со своим воспитанником детали личного контракта.

В "Аль-Садде" желают, чтобы 41-летний специалист остался в клубе как минимум до 3 ноября. В этот день у команды пройдет поединок с "Аль-Духайлем", главным конкурентом в местном первенстве. Контракт Хави истекает в 2023 году.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Аль-Садд (Доха)
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Источник:
RAC1

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Комментарии (7)
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pyvovarchyk (Львів)
29.10.2021 в 12:50
а що там Андрій Миколайович?це майже як Мілан
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+1
0
royalstas (Вінниця)
29.10.2021 в 12:11
Шанси Динамо зачепитись за очки вдома зростають)
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
29.10.2021 в 12:16
О, ещё один со своими шансами блин... Да хоть меня поставьте тренером Барсы, никаких шансов у вашего никакущего Динамо не будет абсолютно. ))
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0
-4
Skin Bastard (Кривой Рог)
29.10.2021 в 11:47
Я так чувствую в ближайшее время нас ожидает преинтереснейший сериал: "В поисках бесплатного тренера!" Я бы на месте авторов юа-футбол не ограничивался слухами из нета, а и придумывал что-то свое, желательно наименее правдоподобное, дабы повеселить публику.
Ответить
+6
-1
Будєм разбіратся (Київ)
29.10.2021 в 11:47
Хто з них Хаві?
Ответить
+4
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
29.10.2021 в 11:48
Тот, что с мячом!
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+6
0
avatar
Барселиниус (землянин)
29.10.2021 в 12:11
Хороший подъё.б!
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+2
-2


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