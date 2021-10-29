Казалось бы, смешная сумма. Барселона не хочет выплачивать Аль-Садду отступные за Хави

Руководство "Барселоны" не желает выплачивать "Аль-Садду" 1 миллион евро отступных за Хави Эрнандеса за уход испанского специалиста, об этом сообщает RAC1.

Боссы каталонцев ожидают, что Хави сам будет вести переговоры с функционерами "Аль-Садда" и убедит катарских представителей отпустить его бесплатно. Естественно, "Барселона" пока еще не обсуждала со своим воспитанником детали личного контракта.

В "Аль-Садде" желают, чтобы 41-летний специалист остался в клубе как минимум до 3 ноября. В этот день у команды пройдет поединок с "Аль-Духайлем", главным конкурентом в местном первенстве. Контракт Хави истекает в 2023 году.