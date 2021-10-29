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Лапорта: Всегда говорил, что однажды Хави возглавит Барселону
Президент клуба рассказал об изменениях в команде
Фото: Barcelona FC / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном назначении бывшего полузащитника команды Хави на пост главного тренера.
"Я всегда говорил, что однажды Хави возглавит "Барселону". Я говорил об этом и ему. Он живет этим и нацелен на это. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Не стану говорить о вариантах, которые мы рассматриваем. Это будет непрофессионально и может навредить переговорам", — приводит слова Лапорты Marca.
Хави является воспитанником каталонского клуба. За основную команду полузащитник играл с 1997-го по 2015 год.
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