  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Всегда говорил, что однажды Хави возглавит Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Всегда говорил, что однажды Хави возглавит Барселону

Испания
(1 голосов)

Президент клуба рассказал об изменениях в команде

Лапорта: Всегда говорил, что однажды Хави возглавит Барселону

Фото: Barcelona FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном назначении бывшего полузащитника команды Хави на пост главного тренера.

"Я всегда говорил, что однажды Хави возглавит "Барселону". Я говорил об этом и ему. Он живет этим и нацелен на это. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Не стану говорить о вариантах, которые мы рассматриваем. Это будет непрофессионально и может навредить переговорам", — приводит слова Лапорты Marca.

Хави является воспитанником каталонского клуба. За основную команду полузащитник играл с 1997-го по 2015 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Хави Эрнандес Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...