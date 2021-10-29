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Один из основных форвардов Барселоны не сыграет в матче с Алавесом
Игрок восстанавливается от травмы
Faisal HQ / Автор неизвестен
Временно исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан сообщил, что форвард каталонцев Ансу Фати пропустит игру 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".
"Дембеле сегодня тренировался со всеми, он будет в составе на игру с "Алавесом". Фати сегодня не тренировался, а это значит, что он не сможет сыграть завтра", — приводит пресс-служба "сине-гранатовых" слова Бархуана.
27 октября "Барселона" сообщила, что Фати выбыл на неопределенный срок из-за болей в колене. В сезоне-2021/22 18-летний испанец принял участие в 6 матчах команды, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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