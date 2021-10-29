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Лапорта о Кумане: Мы должны были уволить его раньше
Символизирует ситуацию в Барселоне
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера команды. "Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше", – приводит слова руководителя ESPN.
"Решение, возможно, запоздало. Мы должны были уволить его раньше, но, оглядываясь назад, легче анализировать ситуацию. В сентябре (до паузы на матчи сборных), когда мы поддержали его, мы считали, что он заслужил поддержку и шанс на возвращение травмированных.
Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше. Мы обыграли "Валенсию" и киевское "Динамо", но затем наступила серия плохих результатов. Мы в опасном стиле скатывались вниз и рисковали потерять шансы во всех турнирах", – сказал Лапорта.
Напомним, что Рональда Кумана уволили прямо в самолете, во время перелета из Мадрида в Барселону, после поражения от "Райо Вальекано" (0:1).
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