Лапорта о Кумане: Мы должны были уволить его раньше

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера команды. "Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше", – приводит слова руководителя ESPN.

"Решение, возможно, запоздало. Мы должны были уволить его раньше, но, оглядываясь назад, легче анализировать ситуацию. В сентябре (до паузы на матчи сборных), когда мы поддержали его, мы считали, что он заслужил поддержку и шанс на возвращение травмированных.

Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше. Мы обыграли "Валенсию" и киевское "Динамо", но затем наступила серия плохих результатов. Мы в опасном стиле скатывались вниз и рисковали потерять шансы во всех турнирах", – сказал Лапорта.

Напомним, что Рональда Кумана уволили прямо в самолете, во время перелета из Мадрида в Барселону, после поражения от "Райо Вальекано" (0:1).