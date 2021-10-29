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Лапорта о Кумане: Мы должны были уволить его раньше

Испания
(2 голосов)

Символизирует ситуацию в Барселоне

Лапорта о Кумане: Мы должны были уволить его раньше

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера команды. "Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше", – приводит слова руководителя ESPN.

"Решение, возможно, запоздало. Мы должны были уволить его раньше, но, оглядываясь назад, легче анализировать ситуацию. В сентябре (до паузы на матчи сборных), когда мы поддержали его, мы считали, что он заслужил поддержку и шанс на возвращение травмированных.

Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше. Мы обыграли "Валенсию" и киевское "Динамо", но затем наступила серия плохих результатов. Мы в опасном стиле скатывались вниз и рисковали потерять шансы во всех турнирах", – сказал Лапорта.

Напомним, что Рональда Кумана уволили прямо в самолете, во время перелета из Мадрида в Барселону, после поражения от "Райо Вальекано" (0:1).

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
espn.com

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Комментарии (6)
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Ten0N (Leopolis)
29.10.2021 в 20:50
Говн0лисиус одобряет.
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Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 20:41
Можно на Кумана всех собак повесить. Вешайте, вешайте, всех не перевешаете, а 12 лямов ему отдайте
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
29.10.2021 в 20:15
Куманоид натворил делов, замахаешься расхлёбывать. Следующему тренеру очень тяжело будет.
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Барселиниус (землянин)
29.10.2021 в 20:00
Ну хоть признал свою ошибку. Не совсем ещё безнадёжен...
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Red_Cat (Салоники)
29.10.2021 в 19:33
Кумана уволить нужно было еще до начала сезона
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Барселиниус (землянин)
29.10.2021 в 20:02
Конечно. Об этом всё кричало.
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