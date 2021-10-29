Аль-Садд репостил публикации болельщиков с призывом Хави остаться в клубе

Официальный инстаграм-аккаунт катарского "Аль-Садда" репостил публикации болельщиков, которые активно призывали Хави не уходить из клуба в "Барселону", сообщает Marca. На данный момент все публикации удалены.

???? El Al Sadd comparte en sus redes sociales todas las imágenes de #stayxavi de sus aficionados pic.twitter.com/fA673EXoO8 — MARCA (@marca) October 29, 2021

В сторис инстаграма катарского клуба появилось несколько фотографий Хави, которые были опубликованы поклонниками клуба. Все эти публикации сопровождаются хэштегом #StayXavi – "Останься, Хави".

Ранее сообщалось, что испанец может возглавить "Барселону" в ближайшие дни.

Хави тренирует "Аль-Садд" с лета 2019 года. С катарским клубом менеджер выиграл 7 трофеев.