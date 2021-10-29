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Источник: Хави договорился с Аль-Саддом об уходе
Отступные никому платить не придется
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вопрос с назначением Хави в "Барселону" решен, сообщает Diario Sport. Тренер сегодня провел встречу с руководством "Аль-Садда" и договорился об уходе.
Руководители попросили задержаться его на два матча чемпионата Катара, так что до четверга, 4 ноября, официального объявления не будет.
Хави заключил устный договор с "Аль-Саддом" о том, что если "Барселона" пригласит его, он уйдет без необходимости платить отступные в миллион евро. Переход в "Барсу", таким образом, будет бесплатным.
В пятницу Хави также сообщил игрокам "Аль-Садда" об уходе.
Хави тренирует "Аль-Садд" с лета 2019 года. С катарским клубом менеджер выиграл 7 трофеев.
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