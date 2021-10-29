Пьянич об отставке Кумана: Знай когда расстаться с дерьмом

Игрок "Барселоны" Миралем Пьянич, ныне выступающий в аренде за "Бешикташ", после увольнения Рональда Кумана выложил в инстаграм историю, в которой назвал последнего дерьмом. Почти сразу же он удалил публикацию.

"Знай когда расстаться с дерьмом", – написал футболист.

Тем не менее, футболист быстро оправдался: "В мире, где глаза всех прикованы к экранам, очень легко неправильно процитировать кого-то и вырвать фразу из контекста. На протяжении всей карьеры я никогда прямо или косвенно не намеревался навредить кому-либо. Меня воспитали уважать всех и вся.

И я намерен продолжать делать это всеми способами. Желаю Роналду Куману удачи в его будущем путешествии. Я буду продолжать делать все возможное для команды", – написал Пьянич также в инстаграме.

Напомним, что ранее Миралем уже высказывался критически в отношении Рональда Кумана и заявлял, что потерял бы год, если бы не покинул клуб.