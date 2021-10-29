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Пьянич об отставке Кумана: Знай когда расстаться с дерьмом

Испания
(1 голосов)

Научился у вспыльчивых турецких фанатов

Пьянич об отставке Кумана: Знай когда расстаться с дерьмом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Игрок "Барселоны" Миралем Пьянич, ныне выступающий в аренде за "Бешикташ", после увольнения Рональда Кумана выложил в инстаграм историю, в которой назвал последнего дерьмом. Почти сразу же он удалил публикацию.

"Знай когда расстаться с дерьмом", – написал футболист.

Тем не менее, футболист быстро оправдался: "В мире, где глаза всех прикованы к экранам, очень легко неправильно процитировать кого-то и вырвать фразу из контекста. На протяжении всей карьеры я никогда прямо или косвенно не намеревался навредить кому-либо. Меня воспитали уважать всех и вся.

И я намерен продолжать делать это всеми способами. Желаю Роналду Куману удачи в его будущем путешествии. Я буду продолжать делать все возможное для команды", – написал Пьянич также в инстаграме.

Напомним, что ранее Миралем уже высказывался критически в отношении Рональда Кумана и заявлял, что потерял бы год, если бы не покинул клуб.

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В статье: Миралем Пьянич Бешикташ (Стамбул) Рональд Куман Барселона
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Источник:
marca.com

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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
30.10.2021 в 00:04
Молодец Мира! Всё правильно, дерьмо надо называть дерьмом.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2021 в 00:15
Это он о себе в том числе. Такое же дерьмо, а не игрок.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.10.2021 в 23:45
Значит заслужил!
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+1
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2.dc (Николаев)
29.10.2021 в 23:33
Подленько так, мерзко, подкожно …( Совершенно неприятные ощущения от прочитанного, будто слизняка открытой ладошкой раздавил.
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
29.10.2021 в 23:00
Миралем, да все и так все поняли, что расставшись с дерьмом, ты можешь только пожелать ему удачи в будущем путешествии по трубопроводу.
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+1
-3


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