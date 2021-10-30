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Аль-Садд в твиттере: Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на команде

Испания
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Клуб не собирается отпускать специалиста в Барселону

Аль-Садд в твиттере: Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на команде

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Катарский ФК "Аль-Садд" опубликовал официальное заявление о положении 41-летнего наставника команды Хави:

"Руководство команды сообщает, что Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул", – написала пресс-служба клуба в Твиттере.

Добавим, что испанец считается главным претендентом на пост главного тренера "Барселоны" после увольнения Роналда Кумана.

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В статье: Рональд Куман Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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