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Аль-Садд в твиттере: Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на команде
Клуб не собирается отпускать специалиста в Барселону
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Катарский ФК "Аль-Садд" опубликовал официальное заявление о положении 41-летнего наставника команды Хави:
"Руководство команды сообщает, что Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул", – написала пресс-служба клуба в Твиттере.
Добавим, что испанец считается главным претендентом на пост главного тренера "Барселоны" после увольнения Роналда Кумана.
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