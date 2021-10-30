Представитель Аль-Садда: Любой клуб должен вести переговоры на счет тренера с действующим контрактом

Представитель ФК "Аль-Садд" Ахмед Аль-Ансари дал комментарий на счет слухов о переходе главного тренера Хави в "Барселону".

"У нас нет официальных предложений от других клубов. Любой хоть немного профессиональный клуб должен вступить в переговоры с другой стороной по поводу футболиста или тренера с действующим контрактом", – заявил Аль-Ансари.

Отметим, в СМИ появилась информация, что Хави бесплатно перейдет в "Барселону". Из-за этого "Аль-Садд" выступил с официальным заявлением, что тренер в настоящее время сосредоточен на ближайших матчах команды.