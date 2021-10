Примера. Эльче - Реал 1:2. Винисиус делает разницу

"Реал" не показал чего-то сверхъестественного, однако все равно обыграл "Эльче" на его поле. Все решили разница в классе и кураж Винисиуса Жуниора.

"Сливочные" играли без своего вожака Карима Бензема, получившего ушиб в предыдущем туре. Сегодня вместо француза вышел Мариано Диас и показал себя с лучшей стороны. Доминиканец лез в борьбу, откликался на все передачи и сам блестяще ассистировал Винисиусу на первый гол. К слову, кто его не видел - немедленно найдите видео и полюбуйтесь контратакой.

"Эльче" не был плох. Еще до свистка на перерыв хозяева создали не менее трех удобных возможностей, чтобы отыграться, однако Лукас Перес, Лукас Бойе и, особенно, Хавьер Пасторе разочаровали в завершении.

is it a bird? is it a plane? No, it's Mariano Diaz. pic.twitter.com/y0pHrTQuXY

После перерыва "Реал" уже позволял сопернику гораздо меньше. Да, Мохика продолжал грузить с фланга, но реально опасных шансов у "Эльче" не было. А потом еще и Рауль Гути удалился, зачем-то прыгнув в подкат прямой ногой.

Разумеется, Мадрид этим воспользовался. Кроос и Модрич в два паса прошли половину поля "Эльче" и вывели на оперативное пространство Винисиуса. Дальше - дело техники. У Вини уже 7 голов в текущей Примере - больше, за два предыдущих розыгрыша вместе взятых. Пожалуй, его прогресс - пока главный успех Анчелотти после возвращения в Мадрид.

12 - With his second goal vs Elche, Real Madrid's Vinícius Junior has scored his goal with the most passes in LaLiga ever (12). Construction. pic.twitter.com/6tjJsBDckn