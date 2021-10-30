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Примера. Эльче - Реал 1:2. Винисиус делает разницу

Испания
(1 голосов)

С таким Вини не страшно отсутствие Бензема

Примера. Эльче - Реал 1:2. Винисиус делает разницу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" не показал чего-то сверхъестественного, однако все равно обыграл "Эльче" на его поле. Все решили разница в классе и кураж Винисиуса Жуниора.

"Сливочные" играли без своего вожака Карима Бензема, получившего ушиб в предыдущем туре. Сегодня вместо француза вышел Мариано Диас и показал себя с лучшей стороны. Доминиканец лез в борьбу, откликался на все передачи и сам блестяще ассистировал Винисиусу на первый гол. К слову, кто его не видел - немедленно найдите видео и полюбуйтесь контратакой.

"Эльче" не был плох. Еще до свистка на перерыв хозяева создали не менее трех удобных возможностей, чтобы отыграться, однако Лукас Перес, Лукас Бойе и, особенно, Хавьер Пасторе разочаровали в завершении.

После перерыва "Реал" уже позволял сопернику гораздо меньше. Да, Мохика продолжал грузить с фланга, но реально опасных шансов у "Эльче" не было. А потом еще и Рауль Гути удалился, зачем-то прыгнув в подкат прямой ногой.

Разумеется, Мадрид этим воспользовался. Кроос и Модрич в два паса прошли половину поля "Эльче" и вывели на оперативное пространство Винисиуса. Дальше - дело техники. У Вини уже 7 голов в текущей Примере - больше, за два предыдущих розыгрыша вместе взятых. Пожалуй, его прогресс - пока главный успех Анчелотти после возвращения в Мадрид.

А вот в защите у папы Карло пока дела так себе. Результативная ошибка Крооса, приведшая к голу Мильи на последних минутах, тому яркое подтверждение. Где в том эпизоде были Алаба и Милитао - бог его знает.

В таблице же "Реал" благодаря победе временно догнал по очкам лидера "Сосьедад" - у обоих по 24 балла. "Эльче" привычно для себя расположился в нижней части турнирки с 10 очками.

11-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал" - 1:2

Голы: Милья, 86 - Винисиус, 22, 73

"Эльче": Касилья - Паласиос, Роко, Бигас, Мохика - Лукас Перес (Бенедетто, 71), Гути, Маскарель (Марконе, 81), Фидель (Милья, 81) - Пасторе (Гумбау, 71) - Бойе (Моренте, 81)

"Реал": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 65), Милитао, Алаба, Марсело (Менди, 66) - Модрич (Камавинга, 84), Каземиро, Кроос - Родриго (Асенсио, 18), Мариано, Винисиус (Азар, 85)

Предупреждение: Гути, 8

Удаление: Гути, 63

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Эльче
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Комментарии (3)
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metall5291 (Kharkiv)
30.10.2021 в 17:02
Реал играет так, что после его победы говоришь: "Ну Слава Богу". Второе Слава Богу за то, что в Реале есть Винисиус, который не только научился забивать, но и взял на себя ответственность в отсутствие Бензема (третье Слава Богу). Ну вот и хорошо, потери очков в таких матчах недопустимы и жестко караются конкурентами. Теперь посмотрим на Барсу. Там лазарет полон и возможны любые варианты. Посмотрим и на других прямых конкурентов в сегодняшней таблице.
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hardcorepwnz (Украина)
30.10.2021 в 16:57
Такой уж эконом-режим включили, что до удаления игрока Эльче даже ответным голом попахивало. Но в целом молодцы, даже без Бензема в пол ноги обыграли команду, которую так и должны обыгрывать. Если бы всегда так получалось, потерь очков было бы куда меньше. Папа Карло научил Винисиуса забивать, теперь осталось научить рациональному дриблингу и видению поля, и это будет супер футболист.
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metall5291 (Kharkiv)
30.10.2021 в 17:03
Очень надеюсь на Вини. Есть все необходимые задатки для его роста в великого мастера.
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