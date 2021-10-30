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Винисиус забил в Ла Лиге больше, чем в двух предыдущих сезонах вместе взятых
11 матчей против 64!
Faisal HQ / Автор неизвестен
В поединке 12-го тура испанской Ла Лиги мадридский
Дублем в составе "сливочных" отметился левый вингер Винисиус Жуниор - бразилец поразил ворота соперника на 22-й и 73-й минутах встречи.
Таким образом, форвард забил уже 7 мячей в 11 играх текущего сезона чемпионата Испании. У Винисиуса 14 очков по системе "гол+пас" в 14 играх текущей кампании.
Примечательно, что в двух прошлых сезонах Ла Лиги за 64 матчей форвард забил всего лишь 6 голов.
Vinícius Júnior Vs Elche.— ahm (@theViniciusJr) October 30, 2021
52 touches
2 goals
3 shots/2 on target
1 key pass
32/33 accurate passes
3/7 successful dribbles
8.3 SofaScore rating pic.twitter.com/0vM9Jv5FFy
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