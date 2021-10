Винисиус забил в текущем сезоне Ла Лиги столько же, сколько в двух прошлых вместе

В поединке 12-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде обыграл "Эльче" - 2:1.

Дублем в составе "сливочных" отметился левый вингер Винисиус Жуниор - бразилец поразил ворота соперника на 22-й и 73-й минутах встречи.

Таким образом, форвард забил уже 6 мячей в 11 играх текущего сезона чемпионата Испании. У Винисиуса 14 очков по системе "гол+пас" в 14 играх текущей кампании.

Примечательно, что в двух прошлых сезонах Ла Лиги за 64 матчей форвард забил всего лишь 6 голов.

6 - Real Madrid's Vinícius Junior has scored six goals in 11 LaLiga 21/22 games, as many as in the two previous seasons in the competition combined (six goals in 64 appearances). Rise. pic.twitter.com/9TMEAuN7S8