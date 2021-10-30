Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус забил в текущем сезоне Ла Лиги столько же, сколько в двух прошлых вместе
11 матчей против 64!
Faisal HQ / Автор неизвестен
В поединке 12-го тура испанской Ла Лиги мадридский
Дублем в составе "сливочных" отметился левый вингер Винисиус Жуниор - бразилец поразил ворота соперника на 22-й и 73-й минутах встречи.
Таким образом, форвард забил уже 6 мячей в 11 играх текущего сезона чемпионата Испании. У Винисиуса 14 очков по системе "гол+пас" в 14 играх текущей кампании.
Примечательно, что в двух прошлых сезонах Ла Лиги за 64 матчей форвард забил всего лишь 6 голов.
6 - Real Madrid's Vinícius Junior has scored six goals in 11 LaLiga 21/22 games, as many as in the two previous seasons in the competition combined (six goals in 64 appearances). Rise. pic.twitter.com/9TMEAuN7S8— OptaJose (@OptaJose) October 30, 2021
Популярное сейчас
- Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту
- Мариуполь – Динамо: АУДИО трансляция матча УПЛ
- Успех Урагана, победа ПСЖ без Месси, состав Боснии. Главные новости за 29 октября
- Спасибо тебе, Фалькао! После увольнения Кумана у Барсы появился шанс на выздоровление
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО